FRANCFORT (dpa-AFX)

ACTIONS

ALLEMAGNE : - Peu de changement - Le Dax devrait connaître peu d'évolution vendredi, au terme d'une semaine jusqu'ici morose. Le courtier IG a évalué l'indice directeur allemand en matinée, environ deux heures et demie avant le début du Xetra, quelques points plus bas à 18.348 points. Avec une baisse hebdomadaire d'un peu plus de 2%, le Dax est revenu dans sa fourchette de négociation de juin, après avoir tenté une sortie par le haut il y a une semaine.

USA : - PENDANCE - Les bourses américaines ont chuté jeudi. L'indice phare, le Dow Jones Industrial, a subi la plus forte baisse et a payé le prix de son envolée. Après avoir établi très tôt un cinquième record consécutif, il a finalement perdu 1,29% à 40.665,02 points. Le S&P 500 a perdu 0,78% à 5.544,59 points, tandis que le Nasdaq 100 a perdu 0,48% à 19.705,09 points. En milieu de semaine, l'indice de sélection à dominante technologique avait déjà subi sa plus forte baisse quotidienne depuis décembre 2022. En dépit de leur faiblesse récente, les deux indices boursiers ne sont pas loin de leurs meilleurs niveaux atteints ces derniers jours.

ASIE : - PENDANCE - Les principales bourses asiatiques ont reculé vendredi. Le Nikkei 225 japonais reculait de 0,1% en fin de séance. L'indice Hang Seng de la région administrative spéciale de Hong Kong a perdu 2,1% en dernier lieu, tandis que le CSI 300, qui regroupe les 300 principales actions des bourses continentales chinoises, était en légère hausse.

DAX 18354,76 -0,45%

XDAX 18321,32 -0,61%

EuroSTOXX 50 4870,12 -0,44%

Stoxx50 4442,17 -0,68%

DJIA 40665,02 -1,29%

S&P 500 5544,59 -0,78%

NASDAQ 100 19705,09 -0,48%

OBLIGATIONS / DEVISES / PÉTROLE BRUT

RENTABILITÉS :

Contrat à terme Bund 132,28 -0,02%.

DEVIS :

Euro/USD 1,0887 -0,08%

USD/Yen 157,45 0,04%

euro/yen 171,42 -0,04%.

PÉTROLE BRUT :

Brent 84,74 -0,37 USD

WTI 82,26 -0,46 USD

