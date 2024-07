FRANCFORT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Les actions allemandes ont peu bougé dans l'ensemble, mais plusieurs investisseurs ont fait de même. La plupart d'entre eux sont passés de la ligne de côté à la position courte, ce qui, selon Goldberg, a profité au marché.

Le 11 juillet 2024, le DAX n'a certes produit qu'une hausse de 0,2 % à la fin de la journée depuis notre dernière enquête sur le sentiment des investisseurs. Mais les haussiers parmi les investisseurs que nous avons interrogés ont probablement eu des raisons de se réjouir. Du moins temporairement. Même s'il n'est pas certain que la hausse temporaire d'environ 2,2 % du baromètre boursier ait été due au résultat du second tour des élections législatives françaises, il y a eu deux tentatives, avant et après le week-end, de hisser le DAX au-dessus du niveau d'offre que nous avions estimé à 18.550/600 points. Mais finalement, tous les gains intermédiaires ont fondu et les investisseurs se retrouvent dans une situation similaire à celle de mercredi dernier, du moins en ce qui concerne le niveau des cours.

Toutefois, le sentiment des investisseurs institutionnels à moyen terme que nous avons interrogés s'est inversé. Ainsi, notre indice de sentiment Borse Frankfurt a perdu 12 points et se situe à un nouveau niveau de -9, le camp des baissiers ayant gagné 11 points de pourcentage. Mais ce n'est pas parce que les anciens haussiers ont pris des bénéfices dans ce panel très polarisé, comme on aurait pu s'y attendre. Au contraire, cette augmentation du nombre de pessimistes provient à environ 90% d'investisseurs auparavant neutres, ce qui signifie que seul un très faible pourcentage est constitué d'anciens optimistes.

Plus de bénéfices espérés

De ce point de vue, on peut également parler d'une occasion manquée pour les optimistes, qui s'attendaient apparemment à des bénéfices plus élevés. D'ailleurs, le groupe des neutres a diminué de plus de la moitié par rapport à son niveau record d'il y a deux semaines (+48%).

En revanche, il y a eu peu de changement chez les investisseurs privés, dont l'indice de sentiment Borse Frankfurt a même augmenté de 2 points pour atteindre un nouveau niveau de +8. Ce changement est principalement dû aux investisseurs privés que nous interrogeons via les médias sociaux. Ils sont devenus plus optimistes que la semaine précédente, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de prix d'entrée plus favorables depuis la dernière enquête de sentiment. Toutefois, parmi les autres investisseurs privés, nous avons constaté qu'une partie des acteurs autrefois haussiers sont passés directement du côté baissier, probablement en haut de la fourchette mentionnée plus haut, et ont donc inversé leur position à 180 degrés.

Toujours en équilibre

Avec l'enquête d'aujourd'hui, un fossé s'est à nouveau creusé entre les investisseurs privés et les investisseurs institutionnels. Ces derniers se montrent désormais plus pessimistes que lors de notre précédente enquête, mais à trois et six mois, ce sentiment baissier se relativise. Dans cette optique, il faut plutôt parler d'un sentiment presque neutre. Toujours est-il que la situation s'est quelque peu améliorée pour le DAX par rapport à la semaine précédente à la baisse, car nous attendons une première demande, surtout de la part des récents baissiers, probablement entre 17.980 et 18.030 points du DAX. Néanmoins, cette demande ne devrait pas être suffisante pour résister longtemps à des baisses importantes de la part des acteurs à long terme (en particulier à l'étranger).

D'autre part, comme les optimistes n'ont pas encore réalisé beaucoup de bénéfices sur le récent mouvement de hausse, ils sont susceptibles de faire obstacle à un nouveau rebond, du moins temporairement, entre 18.600 et 18.650 points. Au final, le DAX semble donc toujours en équilibre, un équilibre qui ne peut pas être rompu par les investisseurs nationaux, mais par les flux de capitaux à long terme.

Par Joachim Goldberg

11 juillet, 2024, © Goldberg & Goldberg pour boerse-frankfurt.de

