BERLIN (dpa-AFX) - La légalisation partielle et controversée du cannabis en Allemagne au 1er avril pose de nouveaux défis administratifs aux entreprises du pays. Est-ce que fumer du cannabis sur le lieu de travail sera autorisé à l'avenir ? L'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur a demandé à plusieurs groupes du Dax comment la gestion des substances addictives comme l'alcool est en principe réglementée sur le lieu de travail et ce qui change avec la légalisation du cannabis. Les réponses sont résumées :

Continental

Chez le sous-traitant automobile Continental, le rapport à l'alcool et aux autres stupéfiants est clairement réglementé dans le cadre d'accords d'entreprise locaux, comme l'a fait savoir l'entreprise. En règle générale, une interdiction absolue d'alcool et de stupéfiants est en vigueur sur les sites en Allemagne, sans distinction entre l'alcool, le cannabis et les autres stupéfiants. Dans le cadre d'événements d'entreprise, des accords sont conclus en fonction des circonstances.

Beiersdorf

Selon une porte-parole, un environnement de travail sûr et sain pour les collaborateurs est une priorité absolue pour le groupe de biens de consommation Beiersdorf. En principe, la consommation de toutes les substances enivrantes sur le lieu de travail est interdite dans l'entreprise. Ce règlement comprend également l'alcool et sera étendu en conséquence aux produits concernés par la légalisation partielle du cannabis. Lors d'événements spéciaux organisés par l'entreprise à son siège social de Hambourg, la consommation d'alcool est autorisée dans certaines limites et à titre exceptionnel. Il n'est cependant pas prévu d'étendre cette exception à la consommation de produits contenant du THC.

BMW

Le constructeur automobile BMW a fait savoir qu'il examinait actuellement les conséquences des modifications légales sur l'environnement de travail et les réglementations de l'entreprise. Des discussions sont en cours avec les partenaires sociaux en vue de conclure un accord d'entreprise séparé sur ce sujet. En principe, "l'exécution de toute prestation de travail sous l'influence de substances enivrantes est interdite".

Camion Daimler

La consommation d'alcool ou d'autres substances stupéfiantes pendant le temps de travail est interdite chez le constructeur de véhicules utilitaires Daimler Truck. "Chez Daimler Truck, il est interdit de fumer du cannabis pendant les heures de travail", a fait savoir un porte-parole.

DHL

Les substances psychoactives légales ou illégales et leur consommation, qui peut entraîner des changements de comportement ou une diminution des capacités de réaction, n'ont en principe rien à faire sur le lieu de travail, a fait savoir le groupe de logistique DHL.

Henkel

Pour le groupe de biens de consommation Henkel, le cannabis fait partie des stupéfiants et ne doit donc pas être consommé sur le lieu de travail, tout comme l'alcool et d'autres substances.

Eon

Le fournisseur d'énergie Eon renvoie à un accord d'entreprise qui stipule : "Selon le concept de la sobriété ponctuelle, il faut renoncer systématiquement à l'alcool et à d'autres substances addictives sur le lieu de travail". Une personne sous l'influence de substances addictives n'est plus en mesure d'exercer son travail sans danger et ne doit donc pas le poursuivre. Le cadre concerné est tenu d'intervenir.

Deutsche Telekom

La gestion des addictions fait partie intégrante de la gestion de la santé au sein de l'entreprise, a fait savoir Deutsche Telekom. Il existe des accords d'entreprise sur la gestion des substances addictives, qui sont maintenant examinés en vue d'adaptations nécessaires.

Infineon

Le fabricant de puces Infineon a également fait référence à un accord d'entreprise. Selon cet accord, tous les employés sont tenus de veiller en leur âme et conscience à la santé et à la sécurité sur leur lieu de travail. Les employés ne doivent pas se mettre dans un état qui pourrait les mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes en consommant de l'alcool, des drogues ou d'autres produits stupéfiants./rwi/DP/he