FRANCFORT (dpa-AFX) - Le rebond entamé la veille sur le marché boursier allemand devrait se poursuivre mardi grâce aux bons résultats trimestriels de SAP. Un peu plus de deux heures avant le début du Xetra, le courtier IG estimait que le Dax était en hausse de 0,33% à 18 469 points.

La ligne des 50 jours, qui donne des indications sur la tendance à moyen terme, se situe légèrement en dessous, à 18 450 points. L'évolution des cours est également soutenue par les gains sur les marchés boursiers américains, où les valeurs technologiques ont particulièrement progressé en début de semaine.

La veille, après la clôture des Bourses américaines, le grand éditeur européen de logiciels SAP a présenté ses chiffres du deuxième trimestre et a enregistré une progression plus forte que prévu de son résultat d'exploitation malgré une conjoncture économique difficile. L'analyste Toby Ogg de JPMorgan a estimé que les résultats du groupe étaient dans l'ensemble corrects, dans un environnement de plus en plus tendu.

L'action SAP, qui pèse lourd dans le Dax, s'est rapprochée mardi de son record de début juillet, entraînant ainsi l'indice phare à la hausse./ajx/jha/