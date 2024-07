FRANCFORT (dpa-AFX) - Le Dax devrait enregistrer de légères pertes ce mardi. Environ deux heures et demie avant le début du Xetra, le courtier IG estimait que l'indice directeur allemand était en baisse de 0,1 % à 18.452 points. Lundi, le Dax n'avait pas réussi à reprendre la tendance forte de la semaine précédente malgré le résultat étonnamment positif des élections en France.

L'indice directeur allemand s'est certes approché de son plus haut de la semaine précédente (18.650 points) dans la matinée, mais il a ensuite cédé l'intégralité de ses gains du jour. De nouveaux records sur le Nasdaq, la bourse technologique américaine, n'ont pas non plus aidé dans l'après-midi. "Les inquiétudes liées à la formation incertaine d'un gouvernement en France continuent de peser plus lourd que l'optimisme de Wall Street sur les places boursières européennes", a commenté le gérant de portefeuille Thomas Altmann de QC Partners.

Il a toutefois souligné que l'indice S&P 500 était désormais suracheté. "Une pause dans la course aux records serait donc plus normale que surprenante."/ag/zb