BONN (dpa-AFX) - Après les six premiers mois, le groupe DHL est plus confiant pour l'ensemble de l'année. La direction s'attend désormais à un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) d'au moins 6,2 milliards d'euros en 2023, au lieu de six, a annoncé le groupe Dax mardi matin à Bonn. L'extrémité supérieure de la marge bénéficiaire opérationnelle reste inchangée à sept milliards d'euros. Selon DHL, c'est surtout le secteur Supply Chain qui s'est fortement développé ces derniers mois. Dans cette activité, le groupe propose à ses clients une logistique de la chaîne d'approvisionnement, comme l'exploitation et la gestion des stocks, ou encore le traitement des retours d'expédition.

Après une année record en 2022, DHL se trouve actuellement dans une phase de ralentissement. Au cours des trois mois qui se sont achevés fin juin, le chiffre d'affaires a baissé de plus de 16 pour cent pour atteindre un peu plus de 20 milliards d'euros. En termes d'Ebit, le groupe a gagné près de 1,7 milliard d'euros dans ses activités quotidiennes, soit plus d'un quart de moins qu'un an auparavant. Au final, le résultat de 978 millions d'euros est même inférieur de près d'un tiers à celui du deuxième trimestre de l'année précédente. Les résultats sont légèrement inférieurs aux attentes des analystes, mais le bénéfice d'exploitation de DHL est conforme aux prévisions./lew/nas