Déception sur les marchés américains après des chiffres sur l'emploi

Paris (awp/afp) - La déception gagnait les marchés américains mercredi après l'annonce de créations d'emplois aux Etats-Unis bien inférieures aux attentes, sans pour autant rembrunir l'humeur guillerette des investisseurs européens.

Vers 14H00 GMT, l'Europe restait dans le vert à Francfort (+0,70%), Paris (+0,51%), Londres (+0,31%) et Milan (+0,30%), mais la hausse ralentissait par rapport à la première partie de séance. A Zurich, le SMI gagnait 0,32%.

La Bourse de New York qui avait atteint un record pour le S&P 500 mardi, déchantait dans les premiers échanges : le Dow Jones perdait 0,5%, le S&P cédait 0,33%, tandis que le Nasdaq était stable (+0,06%) vers 14H00 GMT.

Aux Etats-Unis, le secteur privé a créé 330.000 emplois seulement en juillet contre 680.000 en juin, attisant les craintes d'une pause dans la reprise économique.

"C'est divisé par deux, on attendait 653.000" créations de postes et dans le contexte actuel, où les marchés sont à des sommets, "la moindre petite mauvaise nouvelle est prétexte à des prises de bénéfices", réagit Philippe Cohen, gérant chez Kiplink Finance, interrogé par l'AFP.

"Une fois que toutes les aides aux chômeurs seront épuisées, ils reviendront sur le marché du travail car il y a une vraie pénurie de main d'oeuvre dans nombre de secteurs", prévoit l'expert.

Et malgré cette pénurie, le secteur des services aux Etats-Unis a enregistré une croissance plus forte que prévu en juillet, selon l'indice de la fédération professionnelle ISM.

Le président de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a reconnu fin juillet que l'inflation aux Etats-Unis pourrait être plus forte et durable que prévu, mais tant que l'économie et le marché de l'emploi ne se sont pas complètement relevés, l'institution entend pour l'heure conserver une politique accommodante.

En zone euro, "l'économie repart bien", à en juger l'indice composite final PMI "plutôt bon" pour juillet, souligne aussi M. Cohen, rappelant que les publications d'entreprises, qui touchent à leur fin, sont également "positives" pour les marchés.

Le rebond économique ne pâtit pas non plus du regain de contaminations en Asie puisque l'activité dans les services s'est accélérée contre toute attente en juillet en Chine. Mais l'activité manufacturière a touché en juillet son plus bas niveau depuis 15 mois.

GM n'atteint pas les attentes ___

Le constructeur automobile General Motors (GM) perdait 6,43% à 54,10 dollars, après une prévision annuelle de bénéfice par action en deçà des attentes. GM s'attend en outre à une poursuite des difficultés d'approvisionnements en semi-conducteurs.

Perte nette pour Commerzbank ___

Commerzbank, la seconde banque allemande (-6,45% à 5,09 euros) a fait état d'une perte nette de 527 millions d'euros au deuxième trimestre, en raison de provisions liées à des départs volontaires et de recettes plus basses que prévu, à cause d'effets exceptionnels.

____ Thales cède son activité ferroviaire ___

Thales (+0,21% à 87,82 euros) va céder au conglomérat industriel japonais Hitachi son activité liée à la numérisation de systèmes ferroviaires, dont la valeur d'entreprise s'élève à 1,66 milliard d'euros.

Taylor Wimpey optimiste ___

Le groupe de construction Taylor Wimpey grimpait de 2,61% à 169,15 pence. Il a publié des résultats en forte hausse pour le premier semestre grâce à une demande en plein boom au Royaume-Uni et se dit plus optimiste que prévu cette année pour sa rentabilité.

Un bon point pour Infineon ___

Le titre Infineon (+4,33% à 34,72 euros) profitait de notes positives d'analystes au lendemain de l'annonce de bons résultats malgré les retards dans la production pour répondre à la forte demande en puces électroniques.

Le pétrole redescend ___

Après un repli sur les deux précédentes séances attribué aux inquiétudes liées à la propagation du Covid 19, les cours du pétrole continuaient de baisser.

Vers 14H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre perdait 2% à 70,96 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre cédait 2,54% à 68,76 dollars.

L'euro restait quasiment stable (+0,13%) à 1,1895 dollar par rapport au billet vert.

Le bitcoin repassait au-dessus des 39.000 dollars (+ 2,52% à 39.029 dollars).

afp/rp