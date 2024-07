DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe pharmaceutique français Sanofi prévoit d'investir jusqu'à 1,5 milliard d'euros dans sa production d'insuline à Francfort, selon un média. L'entreprise prévoit de construire une nouvelle unité de production sur son site du quartier Hochst et pourrait y consacrer entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros, rapporte le "Handelsblatt", citant l'entourage du gouvernement allemand. Sanofi exploite déjà un site de production d'insuline à Hochst. Celle-ci devrait céder la place à une nouvelle usine dans le cadre du passage à une technologie plus moderne. La décision finale n'a pas encore été prise, mais les préparatifs pour les travaux de construction à Hochst sont déjà en cours, a-t-on appris.

Selon un porte-parole, le chancelier Olaf Scholz (SPD) se réjouit de cet investissement. "Le chancelier regarde également ce développement avec une grande joie", a déclaré le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit à Berlin. Il n'a pas été surpris.

Le gouvernement du Land de Hesse intervient

Le gouvernement du Land de Hesse a déclaré que le ministre-président Boris Rhein (CDU) et le ministre de l'Économie Kaweh Mansoori (SPD) étaient en discussion depuis des mois avec Sanofi sur une éventuelle implantation. "Une participation financière du Land est en principe envisageable afin de garantir et de créer des emplois, de faire levier sur les investissements et d'inciter à l'innovation", a déclaré un porte-parole du gouvernement.

En plein débat sur l'affaiblissement du site économique et la pénurie souvent critiquée de médicaments importants, un investissement de plusieurs milliards de Sanofi à Francfort serait un signal positif pour l'Allemagne. Plusieurs groupes pharmaceutiques étrangers ont récemment promis d'importants investissements dans le pays : le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a ainsi investi 2,3 milliards d'euros dans la construction d'un site de production à Alzey, en Rhénanie-Palatinat. Le japonais Daiichi-Sankyo, le géant pharmaceutique suisse Roche et le groupe Merck de Darmstadt ont également décidé d'investir des milliards en Allemagne.

De bonnes nouvelles pour le site allemand en perte de vitesse

Contacté, Sanofi n'a pas souhaité confirmer l'information du "Handelsblatt". L'entreprise examine "en permanence les possibilités d'investissement" afin d'améliorer la résistance de ses chaînes d'approvisionnement dans le monde entier et d'assurer l'approvisionnement des patients en médicaments et vaccins essentiels, a-t-on simplement indiqué.

Le site de Francfort est l'une des plus grandes usines de Sanofi et emploie environ 6600 personnes. Le groupe emploie plus de 86 000 personnes dans le monde. Selon le Handelsblatt, Sanofi aurait récemment envisagé de retirer la production d'insuline de Francfort et de la transférer en France. Ces projets ont apparemment été abandonnés.