FRANCFORT (dpa-AFX) - Après le crochet derrière la semaine de la banque centrale et un rallye record des deux côtés de l'Atlantique, les jours à venir pourraient être plus calmes sur les marchés boursiers. Des influences telles que le "window dressing" seront probablement à nouveau d'actualité dans la phase finale de l'année, avant les fêtes de fin d'année. Le bref saut au-dessus de la barre des 17 000 points est toutefois un fardeau pour le Dax, non seulement pour la phase finale de cette année, mais aussi pour 2024.

"Avec 2023 s'achève, malgré toutes les crises, une année couronnée de succès, du moins sur les marchés des capitaux", pouvait-on lire vendredi dans une perspective hebdomadaire de la Landesbank Helaba.

On peut se demander si le Dax pourra encore poursuivre son rallye dans les derniers jours de l'année et ajouter quelque chose à la hausse annuelle de plus de 20 pour cent. Après tout, l'indice directeur n'en a gagné la plus grande partie que depuis fin octobre.

"La glace est en train de fondre", ont déclaré les experts en technique graphique de Index-Radar. Ils ont rappelé qu'une correction de Noël tardive avait déjà eu lieu l'année dernière. L'année dernière, le Dax avait atteint 14 675 points à la mi-décembre, avant de chuter à 13 791 points dans les jours qui ont suivi, soit une baisse de 6 %.

Des signes avant-coureurs ont déjà pu être observés jeudi. La Banque centrale européenne n'avait pas répondu aux attentes élevées en matière de signaux de baisse des taux d'intérêt. Les experts du radar des indices ont parlé de moins de "cadeaux de politique monétaire" que la Réserve fédérale américaine (Fed) la veille. Après avoir atteint les 17 000 points, le Dax avait clôturé jeudi 1,5 pour cent en dessous de son plus haut du jour. Les investisseurs ont corrigé leurs attentes trop optimistes quant à une baisse des taux d'intérêt par la BCE.

"En dépassant les 17 000, le Dax n'a pas seulement atteint un record, il a également franchi l'obstacle que la plupart des investisseurs sur le parquet considéraient comme insurmontable il y a encore quelques semaines", a déclaré vendredi Jürgen Molnar, stratège sur le marché des capitaux chez le courtier RoboMarkets. Les prises de bénéfices à court terme ne sont donc pas surprenantes. Il estime qu'il est possible que cela ait un effet modérateur sur les activités de négoce durant la semaine précédant Noël.

L'habillage des fenêtres ("window dressing") évoqué en début d'article a pu influencer, dans la phase finale de l'année, des valeurs individuelles qui se sont particulièrement bien ou mal comportées cette année. Les actions dont la performance est supérieure à la moyenne depuis le début de l'année sont ainsi achetées afin de briller avec ces favoris de l'année dans le rapport de fin d'année du fonds. Les grands perdants sont en revanche vendus afin de ne pas devoir mentionner ces positions dans le rapport annuel.

Dans le Dax, les trois grands perdants devraient être consolidés, à moins qu'il n'y ait plus de surprises : Zalando, Bayer et Siemens Energy sont actuellement en queue de peloton de l'indice directeur, avec des pertes dépassant la barre des 30 pour cent.

Ce sont surtout Heidelberg Materials, Rheinmetall, Adidas et peut-être SAP qui se disputent actuellement le rôle du plus grand gagnant de l'année. Mais les surclassés de la famille des indices Dax sont les actions de Redcare Pharmacy, qui ont à peu près triplé en 2023 en raison de l'espoir suscité par la prescription électronique allemande.

L'agenda reste certes bien rempli pour les prochains mois, mais sans grands moments forts. Les réunions de la plupart des grandes banques centrales ont eu lieu. Mais la Banque du Japon a pu être sous les feux de la rampe mercredi en tant que retardataire, car il y a eu récemment des spéculations sur un abandon de son taux d'intérêt négatif. Les experts de Helaba pensent toutefois que les Japonais réservent les décisions importantes pour 2024.

Du côté de la conjoncture, les regards seront tournés lundi vers l'indice Ifo du climat des affaires. Les experts estiment que la tendance positive du baromètre allemand se poursuivra. Mardi, la révision finale des prix à la consommation dans la zone euro devrait valoir le coup d'œil. En outre, quelques données américaines seront publiées au cours de la semaine, avant le long week-end de vacances. En Grande-Bretagne, par exemple, les échanges seront réduits vendredi.

Du côté des entreprises, le suspense pourrait encore être de mise. Lundi, les résultats annuels du distributeur d'électronique Ceconomy et du nouveau venu sur le SDax Thyssenkrupp Nucera sont attendus. Mercredi, ce sont les résultats annuels définitifs d'Aurubis et de Hornbach Holding qui attendent les investisseurs.

En outre, DHL Group pourrait être influencé mercredi par les résultats de son concurrent américain Fedex, qui seront publiés la veille après la clôture du marché boursier américain. Il en va de même pour Adidas et Puma vendredi, en raison des résultats de Nike publiés jeudi en fin de journée.