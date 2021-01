Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a ouvert en hausse mercredi, le Dax gagnant 0,30%, sur un marché en attente de l'investiture du nouveau président américain Joe Biden.

A 09h06, l'indice vedette prenait 42,06 points à 13'857,12 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes gagnait 0,28% à 31'377,20 points. Comme l'ensemble des bourses mondiales, la place financière allemande devrait être focalisée mercredi sur la cérémonie d'intronisation de Joe Biden à la Maison Blanche.

"Les investisseurs ont encore en tête les images de la prise d'assaut du Capitole il y a deux semaines", remarque Andreas Lipkow, analyste pour Comdirect. La situation sur le plan de la crise sanitaire liée au Covid-19 devrait également être scrutée par les acteurs du marchés.

L'Allemagne a durci et prolongé jusqu'à mi février mardi son arsenal antiCovid, face à la crainte d'une propagation de nouveaux variants plus contagieux. Les masques médicaux, FFP2 ou chirurgicaux, seront ainsi désormais obligatoires dans les commerces, métros, bus, train et tramways.

Le télétravail va également s'imposer désormais "partout où cela est possible", au moins jusqu'au 15 mars , et le port de masques médicaux, fournis par l'employeur, quand la présence sur le lieu de travail est indispensable.

DEUTSCHE BANK (-0,43% à 9,25 euros) : le titre de la première banque allemande est dans le rouge, au lendemain d'une baisse de 4% dans le sillage du recul à New-York des actions de ses rivales américaines Goldman Sachs et Bank of America, qui ont affiché des résultats contrastés sur le dernier trimestre de l'année 2020.

Les VALEURS IMMOBILIERES évoluent en ordre dispersé, à l'image de VONOVIA (-0,47% à 55,54 euros) et DEUTSCHE WOHNEN (+0,00% à 42,04 euros)

afp/vj