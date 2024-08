FRANCFORT (dpa-AFX) - Aussi modérés que soient les pronostics pour la semaine écoulée, personne ne s'attendait à un effondrement comme celui du début de semaine. Même si l'indice directeur allemand Dax s'en est finalement tiré à bon compte, la situation reste tendue.

C'est d'autant plus vrai que les risques n'ont guère changé. Les valeurs technologiques américaines fortement valorisées ont certes perdu du terrain, mais il n'est pas certain que leur correction soit déjà terminée. Les inquiétudes concernant l'économie sont également loin d'être dissipées. C'est particulièrement vrai pour les États-Unis. Certes, les attentes d'un cycle de baisse des taux ont augmenté. Mais il n'est pas certain que cela suffise à retourner rapidement les marchés. "Les baisses de taux dues aux inquiétudes économiques sont mal perçues par les marchés boursiers, contrairement aux baisses de taux consécutives à une lutte réussie contre l'inflation", estime le gestionnaire de portefeuille HRK Lunis.

Le calme qui s'est récemment installé sur le marché allemand des actions pourrait donc s'avérer trompeur. Le gestionnaire de portefeuille Jens Herdack de Weberbank s'attend à des fluctuations continues. C'est d'autant plus vrai que le mois d'août marque le début d'une phase boursière traditionnellement faible. A cela s'ajoutent les particularités de la période des vacances. Les experts de HRK Lunis évoquent "des salles de marché peu remplies en raison des vacances". La pression vendeuse peut donc rapidement s'intensifier, car "les ordres de vente automatisés des stratégies informatisées prennent alors un poids particulier".

Avec la fin de la saison des résultats, les regards se tournent vers les données économiques à venir. "Les investisseurs examineront les données économiques américaines telles que l'indice Empire State, l'indice de la Fed de Philadelphie et les demandes initiales d'assurance chômage afin de détecter d'éventuels signaux de récession", ont déclaré les économistes de la Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

L'intérêt se porte également sur l'inflation. En effet, l'inflation est encore supérieure à l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale américaine, ce qui limite la marge de manœuvre en matière de baisse des taux d'intérêt. La publication des prix à la production et à la consommation pour juillet, respectivement mardi et mercredi, devrait donc retenir l'attention.

Il ne faut pas s'attendre à des chiffres nationaux. L'indice ZEW du mois d'août, publié mardi, devrait simplement confirmer l'impression mitigée des autres données. "Après la baisse sensible de l'indice Sentix, cet indicateur avancé devrait lui aussi reculer une nouvelle fois", prévoient les économistes de Helaba. "Il n'y a actuellement rien de plus à attendre qu'une formation de plancher de l'économie allemande au second semestre".

De plus, les tensions politiques au Proche-Orient continuent de peser sur les marchés. Certes, la semaine écoulée est restée calme, mais la crainte de représailles contre Israël suite à l'assassinat de deux dirigeants du Hamas et de la milice libanaise Hezbollah demeure.

Outre ces facteurs de stress, il y a aussi des points positifs. Malgré un écart de plus de 1.000 points par rapport à son plus haut annuel, le Dax ne se présente pas en si mauvaise posture. "La tendance à la stabilisation de ces derniers jours ne nous a pas trompés", a déclaré l'analyste technique Jorg Scherer de la banque HSBC. Tant que le Dax se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, actuellement à 17.467 points, la situation reste constructive.

Au-delà de ce niveau clé, le plus bas de mi-juin à 17.951 points constitue, selon Scherer, le prochain objectif de reprise avec la zone comprise entre 17.918 et 18.070 points.

Ainsi, les craintes d'une chute massive des marchés boursiers ne semblent pas être de mise. "Il manque simplement une crise pour provoquer une chute encore plus forte, voire un krach", a déclaré l'analyste technique Marcel Mussler. "Nous continuons donc à parler d'une correction de troisième trimestre."/mf/la/he

--- Par Michael Fuchs, dpa-AFX ---