FRANCFORT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

ACTIONS

-------------------------------------------------------------------------------

ALLEMAGNE : - GAINS ATTENDUS - Après le revers de la veille, le Dax devrait reprendre un peu de hauteur en milieu de semaine. Environ deux heures et demie avant le début du Xetra, le courtier IG estimait que l'indice directeur allemand était plus élevé de 0,3% à 18.216 points. Mardi, le Dax avait chuté jusqu'à 18.030 points avant de retrouver quelques acheteurs dans l'après-midi. A la hausse, il s'agit de dépasser le plus haut de lundi à 18.286 points et la ligne de 21 jours située neuf points au-dessus. Comme mardi après-midi, l'élan des valeurs technologiques américaines a aidé à atteindre cet objectif. Outre les valeurs de semi-conducteurs généralement fortes, Tesla s'est particulièrement distingué avec une hausse de plus de 10 %. Les investisseurs ont ainsi salué les chiffres de livraison inattendus du premier trimestre. Toutefois, l'incertitude liée à la situation politique en France demeure.

USA : - BENEFICIAIRES - Mardi, les marchés boursiers américains n'ont pris le chemin de la hausse qu'en fin de séance. L'indice phare Dow Jones Industrial a longtemps fait du surplace, faute d'impulsion, mais a finalement terminé la séance en hausse de 0,41% à 39.331,85 points. L'indice S&P 500 a progressé de 0,62% à 5.509,01 points. Le Nasdaq 100, à dominante technologique, a renoué dès les premiers échanges avec ses gains du début de semaine et a mis le cap sur un record. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que l'indice ne progresse de 1,01 % à 20.011,89 points. Le record atteint vendredi se situe à un peu moins de 20.018 points.

ASIE : - GAINS SUPERIEURS - Les principales bourses asiatiques ont majoritairement progressé mercredi. L'indice phare japonais Nikkei 225 a poursuivi ses gains de la veille avec une hausse d'un peu plus d'un pour cent. Des gains ont également été enregistrés en Australie, en Inde et en Corée du Sud. En revanche, l'indice CSI 300, qui regroupe les principales valeurs de la Chine continentale, a reculé de 0,1 % en fin de séance, tandis que l'indice Hang-Seng de la région administrative spéciale de Hong Kong, axé sur les technologies, a progressé d'environ 1,2 %.

^

DAX 18164,06 -0,69%

XDAX 18184,13 -0,68%

EuroSTOXX 50 4906,33 -0,48%

Stoxx50 4490,74 -0,38%

DJIA 39331,85 0,41%

S&P 500 5509,01 0,62%

NASDAQ 100 20011,89 1,01%

°

-------------------------------------------------------------------------------

OBLIGATIONS / DEVISES / PÉTROLE BRUT

-------------------------------------------------------------------------------

RENTABILITÉS :

^

Future Bund 130,45 -0,03%.

°

DEVIS :

^

Euro/USD 1,0739 -0,06%

USD/Yen 161,80 0,22%

Euro/Yen 173,76 0,17%

°

PÉTROLE BRUT :

^

Brent 86,67 +0,43 USD

WTI 83,19 +0,38 USD

°

/mis