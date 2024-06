FRANCFORT (dpa-AFX)

ACTIONS

ALLEMAGNE : - STABILISATION - Le Dax devrait commencer à se stabiliser vendredi après sa récente chute. Deux heures avant le début des échanges Xetra, le courtier IG estimait que l'indice phare allemand était en hausse de 0,26% à 18 314 points. Cela ne change toutefois rien au fait qu'il se dirige vers une baisse hebdomadaire. L'indicateur ne fait que légèrement baisser à 1,3 %. Le graphique du Dax s'est encore assombri jeudi avec une chute de près de 2 % et son niveau le plus bas depuis début mai. Le canal latéral des dernières semaines a été quitté. "Le Dax reste dans des eaux difficiles - techniquement et psychologiquement", écrivait dans la matinée l'expert graphique Martin Utschneider de Finanzethos. Outre l'incertitude politique en France et les discussions sur un conflit douanier avec la Chine, la réticence de la Réserve fédérale américaine à baisser ses taux d'intérêt dissuade actuellement les investisseurs de prendre des risques.

USA : - TECHS CONTINUE DE S'INQUIETER - Les marchés boursiers américains ont poursuivi leur course record à un rythme plus lent jeudi, sous l'impulsion du secteur technologique. La hausse plus faible que prévu des prix à la production en mai a été considérée comme un signal positif pour l'inflation, tout comme la hausse significative des demandes hebdomadaires d'allocations chômage. Un marché du travail plus faible a tendance à freiner l'évolution des salaires, ce qui permet à la Réserve fédérale américaine de lutter plus facilement contre l'inflation. Cependant, le Dow Jones Industrial a une fois de plus été à la traîne, enregistrant des pertes modérées. L'indice de référence est principalement composé de valeurs standard. Alors que l'indice le plus connu de Wall Street, le Dow, a terminé la séance avec une petite baisse de 0,17% à 38 647,10 points, le S&P 500 et le Nasdaq, principalement composé de valeurs technologiques, ont enregistré de nouveaux records. Le S&P a terminé la journée en hausse de 0,23% à 5433,74 points. L'indice de sélection Nasdaq 100 a gagné 0,57% à 19 576,92 points.

ASIE : - GAGNANTS AU JAPON, PERDUS EN CHINE - Les principaux marchés boursiers d'Asie n'ont à nouveau pas trouvé de direction commune vendredi. A Tokyo, l'indice phare japonais Nikkei 225 a progressé de 0,3% peu avant la fin de la séance. Les signaux de politique monétaire de la Banque du Japon ont été au centre de l'attention. La banque centrale veut certes réduire ses achats d'obligations en perspective, mais elle se donne encore du temps pour le faire. Certains investisseurs s'attendaient à ce que cette décision soit prise plus tôt. Le cours du yen a donc été sous pression. Dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong, l'indice Hang-Seng à dominante technologique a reculé de près de 0,7% et le CSI 300, qui regroupe les principales valeurs de la Chine continentale, a perdu 0,4% en fin de séance.

DAX 18265,68 -1,96%

XDAX 18292,81 -1,74%

EuroSTOXX 50 4935,50 -1,97%

Stoxx50 4506,09 -1,18%

DJIA 38647,10 -0,17%

S&P 500 5433,74 0,23%

NASDAQ 100 19576,92 0,57%

OBLIGATIONS / DEVISES / PÉTROLE BRUT

RENTABILITÉS :

Contrat à terme Bund 131,66 -0,14%.

DEVIS :

Euro/USD 1,0737 0,00%

USD/Yen 157,96 0,59

euro/yen 169,60 0,59%.

PÉTROLE BRUT :

Brent 82,37 -0,38 USD

WTI 78,17 -0,45 USD

