ACTIONS

ALLEMAGNE : - TENTATION DE STABILISATION - La correction du Dax qui dure depuis vendredi après-midi devrait s'arrêter mercredi, du moins dans un premier temps. Environ deux heures avant le début du Xetra, le courtier IG estimait que l'indice directeur allemand était plus élevé de 0,1 % à 18.256 points. Mardi, l'indice directeur allemand était repassé sous sa ligne de 50 jours et avait ainsi nettement chuté sous son plus haut intermédiaire de vendredi midi. Vendredi après-midi, le Dax avait terminé son récent rebond après la publication des chiffres de l'emploi américain, juste au niveau de la tendance graphique baissière depuis le record de mai. Les États-Unis n'ont pas apporté d'élan nouveau. Les valeurs technologiques ont certes poursuivi leur course aux records la veille au soir. Mais il ne reste pas grand chose de la hausse temporairement significative des cours.

USA : - TRADUCTIONS - Le marché boursier américain a connu une certaine désillusion mardi. Le S&P 500 et les indices technologiques Nasdaq 100 et Nasdaq Composite ont certes atteint des sommets en cours de séance, comme en début de semaine. Les principaux indices ont toutefois commencé à montrer des signes d'essoufflement et ont clôturé avec peu de changements. De plus, l'intervention semestrielle du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Sénat n'a guère donné d'impulsion. Le S&P 500 a progressé de 0,07% à 5.576,98 points. Le Nasdaq 100 a progressé de 0,07% à 20 453,02 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,14% à 18 429,29 points. Le Dow Jones Industrial s'est de nouveau affaibli et a perdu 0,13 pour cent à 39.291,97 points. Il manque toujours à l'indice phare une bonne partie de son record au-dessus de la barre des 40.000 points établie en mai.

ASIE : - SILENCE - Les principales bourses asiatiques n'ont pas trouvé de direction commune mercredi. Les données sur l'inflation en Chine n'ont pas apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à une éventuelle déflation. L'indice des prix à la consommation a montré une augmentation de 0,2% en juin par rapport au même mois de l'année précédente, ce qui représente une faible inflation. À Tokyo, le Nikkei 225 a récemment augmenté de 0,2 %. L'indice CSI 300, qui regroupe les principales valeurs des bourses de Shanghai et de Shenzhen, s'est inscrit en légère baisse, tandis que l'indice Hang-Seng de Hong Kong a progressé modérément.

DAX 18236,19 -1,28%

XDAX 18241,75 -1,22%

EuroSTOXX 50 4903,62 -1,33%

Stoxx50 4473,29 -1,06%

DJIA 39291,97 -0,13%

S&P 500 5576,98 0,07%

NASDAQ 100 20453,02 0,07%

OBLIGATIONS / DEVISES / PÉTROLE BRUT

RENTABILITÉS :

Contrat à terme Bund 131,05 +0,03%.

DEVIS :

Euro/USD 1,0819 0,05

USD/Yen 161,50 0,12

Euro/Yen 174,72 0,17

PÉTROLE BRUT :

Brent 84,39 -0,27 USD

WTI 81,21 -0,20 USD

