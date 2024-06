FRANCFORT (dpa-AFX) - Le Dax, qui s'est récemment stabilisé après une première moitié de juin médiocre, n'est pas assuré de continuer à progresser au cours de la nouvelle semaine de bourse. L'incertitude reste trop élevée parmi les investisseurs en raison des nouvelles élections prévues en France à la fin du mois et au début du mois de juillet suite à la poussée de la droite lors des élections européennes. "La crainte que la France, en fonction du résultat des élections, agisse à l'avenir de manière moins consciente de la dette et moins conforme à l'UE pourrait continuer à peser sensiblement sur les marchés financiers", écrit Robert Greil, stratège en chef à la banque privée Merck Finck, dans ses perspectives.

Une pause dans le récent rallye record du marché boursier américain, voire une correction, pourrait également exercer une pression sur les cours locaux. Le fait que le Dax ne se soit pas laissé impressionner récemment par quelques prises de bénéfices aux États-Unis est plutôt étrange, comme l'a fait remarquer l'analyste Konstantin Oldenburger du courtier CMC Markets. Les éventuelles pénalités de l'UE sur les voitures électriques chinoises et le conflit douanier qui pourrait en découler sont d'autres facteurs qui pèsent sur les bourses.

L'analyste Frank Wohlgemuth de la National-Bank d'Essen conseille toutefois de rester calme, même en période de troubles. "Il ne faut pas non plus oublier que les marchés boursiers mondiaux ont jusqu'à présent nettement progressé cette année, et ce après une année 2023 plus que réussie". Une respiration est donc certainement souhaitée par de nombreuses parties afin de pouvoir se repositionner à des niveaux un peu plus modérés. Wohlgemuth reste confiant, mais met en garde contre le fait que les bourses se trouvent à court terme sous la coupe de la politique, ce qui pourrait entraîner des fluctuations sensibles.

La quantité de données économiques et d'informations sur les entreprises susceptibles d'influencer les cours au cours de la nouvelle semaine est limitée. L'indice Ifo sera publié lundi. Il fournira les dernières impressions sur la situation et les perspectives de l'économie allemande.

Il sera particulièrement intéressant de voir comment le moral des entreprises réagit aux incertitudes politiques liées aux élections européennes, a déclaré l'économiste en chef de Dekabank, Ulrich Kater. En plus de l'indice Ifo, les prix à la consommation de certains pays de la zone euro et les données sur les prix américains devraient être pris en compte à la fin de la semaine.

Le groupe de bricolage Hornbach Holding publiera ses résultats trimestriels mardi et l'équipementier pharmaceutique Schott Pharma jeudi. Ces deux sociétés sont cotées dans l'indice SDax des valeurs secondaires.

Les rapports trimestriels de certaines entreprises non allemandes ont également pu influencer les actions de leurs concurrents allemands. Ainsi, après les chiffres de l'entreprise de logistique américaine Fedex (mardi après la clôture du marché boursier américain), les investisseurs devraient surveiller la réaction du cours de DHL Group. En ce qui concerne les résultats de la chaîne textile suédoise Hennes & Mauritz (H&M) qui seront publiés jeudi, il pourrait être intéressant de se pencher sur son concurrent Hugo Boss.

Adidas et Puma devraient réagir vendredi au rapport trimestriel de Nike, que l'équipementier sportif américain présentera jeudi après la clôture de Wall Street.

Les résultats trimestriels du fabricant de puces Micron, mercredi, seront également importants pour l'ensemble du secteur technologique. Le secteur des semi-conducteurs se nourrit actuellement de l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) et, outre Nvidia, Micron a récemment atteint des niveaux records avant de rendre hommage à son rallye./ajx/ag/mis/he

--- Par Achim Jüngling, dpa-AFX ---