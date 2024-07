FRANCFORT (dpa-AFX) - Le calme estival habituel sur les marchés boursiers n'a pas encore eu lieu. Au lieu de l'évolution latérale typique de la saison, les cours ont connu de fortes fluctuations. La nouvelle semaine s'annonce donc tout sauf ennuyeuse pour le Dax. En effet, les thèmes qui ont échauffé les esprits ces derniers jours devraient continuer à faire bouger les cours.

Les acteurs du marché attendent avec impatience les résultats des grandes valeurs technologiques américaines. Le problème n'est pas tant la baisse de l'activité que l'envolée des valorisations, qui ne se justifient plus que par des prévisions de bénéfices très optimistes. Selon les experts de la Hessische Landesbank (Helaba), les "estimations de bénéfices supposées du consensus pourraient toutefois s'avérer exagérées et entraîner ainsi un besoin de correction supplémentaire". Ce n'est que lors des récentes baisses que l'on a pu constater que les ondes de choc venues d'outre-Atlantique ne laissaient pas l'indice phare allemand indifférent.

La faible part des valeurs technologiques et la valorisation modérée des valeurs standard allemandes n'aident que partiellement, car les signaux inquiétants de la conjoncture freinent les choses. Ainsi, "après la récente dégradation du moral d'importants indicateurs conjoncturels avancés, une accélération de la croissance se fait toujours attendre", indique la Hessische Landesbank.

Cela laisse également des traces dans les rapports trimestriels des entreprises, comme le souligne Hannah Thielke, gestionnaire de portefeuille chez Weberbank. "Le segment du luxe et celui de l'automobile, sensibles à la conjoncture, ont notamment été sous pression avec des bénéfices et des chiffres d'affaires décevants", explique Thielke en évoquant le marché européen des actions. La semaine prochaine, avec une nouvelle vague de résultats trimestriels, pourrait donc une fois de plus entraîner des mouvements de cours plus importants pour certaines valeurs et certains secteurs.

La campagne électorale américaine, qui peut d'ores et déjà être considérée comme l'une des plus passionnantes depuis longtemps, peut également donner des impulsions à tout moment. "Avec le retrait de Joe Biden en tant que candidat à la présidence, la course à la Maison Blanche est à nouveau totalement ouverte", constate Ulrich Kater, économiste en chef de Dekabank". Alors qu'avec Biden, la victoire de Trump était déjà considérée comme quasiment certaine sur les marchés des capitaux, Harris apporte de nouvelles perspectives à la campagne électorale, ce qui rend les marchés financiers plus sensibles aux fluctuations.

Dans ce contexte, la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) en milieu de semaine a pu passer au second plan. D'autant plus qu'elle ne devrait pas donner d'impulsion trop importante. "Lors de sa prochaine réunion des 30 et 31 juillet, la Fed ne devrait pas encore abaisser son taux directeur", prévoient les économistes de Helaba. "Compte tenu de l'expérience des derniers mois, on se gardera probablement aussi d'envoyer à nouveau des signaux trop clairs sur les intentions à moyen terme".

Les chiffres de l'emploi américain publiés vendredi ont donc pu fournir davantage d'informations. "Alors que l'évolution de l'emploi est restée solide au cours des derniers mois, la hausse du taux de chômage a donné les premiers signaux d'alerte", note Kater. "Le rapport sur l'emploi de juillet se concentrera donc sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, la dynamique de l'emploi s'affaiblit". Pour la Fed, un ralentissement notable réduirait les obstacles à une première baisse des taux.

Compte tenu de ces nombreuses influences, il n'est pas surprenant que le Dax se trouve dans une situation graphique préoccupante. Après le recul de jeudi, l'analyste technique Jorg Scherer de la banque HSBC accorde une plus grande importance à la tendance haussière à court terme, actuellement à 18.143 points. "En cas de rupture de la tendance haussière, le plus bas de juin à 17.951 points, dont le franchissement à la baisse entraînerait l'achèvement d'une topformation, sera immédiatement dans la ligne de mire", explique Scherer.

L'inquiétude de l'analyste technique s'explique également par une constellation similaire l'année dernière, qui n'augure rien de bon pour les mois à venir. En août 2023, le Dax a d'abord évolué latéralement, voire légèrement à la baisse. "Puis, de mi-septembre à fin octobre, les cours se sont effondrés", prévient Scherer. "Un scénario similaire est également envisageable cet automne."/mf/la/he/men

--- Par Michael Fuchs, dpa-AFX ---