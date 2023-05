Les actions européennes ont progressé jeudi, l'indice allemand des valeurs vedettes atteignant son plus haut niveau depuis plus d'un an, stimulé par des signes indiquant que Washington se rapproche d'un accord pour relever le plafond de la dette américaine et éviter un défaut de paiement.

L'indice continental STOXX 600 a augmenté de 0,5 %, tandis que l'indice allemand DAX a progressé de 1,3 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis janvier 2022.

Le CAC 40 français a bondi de 1 % pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines et le FTSE MIB italien a progressé de 1,4 % pour atteindre son plus haut niveau en trois semaines.

Les actions américaines se sont redressées mercredi après que le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès Kevin McCarthy ont réitéré leur détermination à trouver un accord rapidement pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement catastrophique sur le plan économique.

"Les deux parties utilisent un langage plus positif et se sont quelque peu éloignées des positions agressives qu'elles affichaient auparavant. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'un accord est sur la table, mais cela suggère qu'un compromis sera trouvé", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital.

"Si vous pensez qu'un défaut de paiement sera évité, il est préférable de revenir aux actions et aux actifs les plus risqués.

Volkswagen a grimpé de 2,2 % grâce aux plans du constructeur automobile visant à remanier sa marque principale afin d'accroître l'efficacité et les rendements.

Les actions de Deutsche Bank AG ont légèrement augmenté de 0,2 %, récupérant des pertes antérieures après que le créancier a accepté de payer 75 millions de dollars pour régler un procès intenté par des femmes qui disent avoir été abusées par feu le financier Jeffrey Epstein, et accusent la banque allemande d'avoir facilité son trafic sexuel.

Les principaux indices boursiers européens ont eu du mal à sortir de leur fourchette ce mois-ci, les investisseurs ayant évalué les risques d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et d'une éventuelle récession aux États-Unis.

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée le mois dernier, selon des données publiées mercredi, la croissance globale des prix s'accélérant à 7 % en avril, contre 6,9 % le mois précédent.

Les marchés prévoient que le taux de dépôt de 3,25 % de la BCE passera juste en dessous de 3,75 % cet été, mais certains responsables politiques ont déjà prévenu que cela pourrait ne pas suffire.

La BCE devra continuer à augmenter les taux d'intérêt bien que la plupart des mesures de resserrement aient déjà été prises, a déclaré Luis de Guindos, vice-président de la BCE.

Parmi les autres valeurs, le groupe italien de services énergétiques Saipem a grimpé de 4,3 % après avoir remporté deux contrats offshore d'une valeur d'environ 850 millions de dollars.

En Grande-Bretagne, cependant, des mises à jour décevantes de l'opérateur de haut débit et de téléphonie mobile BT Group et de la marque de luxe Burberry ont limité les gains de l'indice FTSE 100.

Plusieurs marchés, dont ceux des pays nordiques et de la Suisse, étaient fermés pour la fête de l'Ascension.