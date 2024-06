Mercredi, le Dax devrait commencer la séance en hausse, selon les calculs des banques et des maisons de courtage.

L'évolution des actions Volkswagen sera à l'honneur après l'annonce par le groupe de Wolfsburg d'investissements dans une coentreprise de logiciels automobiles avec le constructeur américain de voitures électriques Rivian. La veille, la révision à la baisse des objectifs d'Airbus et le nouveau flop des études de Merck avaient assombri l'ambiance sur les marchés boursiers européens et fait chuter l'indice phare allemand de 0,8 pour cent à 18.178 points.

Dans la matinée, les investisseurs se concentreront sur les données de l'enquête sur le moral des ménages allemands en juillet. Les experts interrogés par Reuters s'attendent à ce que le moral des consommateurs s'améliore encore. Selon GfK et l'Institut de Nuremberg pour les décisions de marché (NIM), il a récemment atteint son niveau le plus élevé depuis deux ans. De nombreux spécialistes soulignent toutefois que les consommateurs sont encore inquiets et qu'ils n'oseront sans doute que progressivement dépenser davantage. Les opérateurs boursiers surveilleront également les discours d'un certain nombre de représentants de la BCE lors d'une conférence de la banque centrale finlandaise au cours de la journée.

Dans la soirée, les superviseurs bancaires de la Réserve fédérale publieront les résultats des tests de résistance annuels des grandes banques américaines. Cette fois-ci, 32 établissements ont été soumis au test de résistance périodique. Parmi eux figurent les géants financiers de Wall Street JP Morgan, Citigroup, Bank of America et Morgan Stanley. Les analystes s'attendent à ce que tous les établissements financiers présentent un capital supérieur aux exigences réglementaires minimales.

Cours de clôture du niveau européen

Indices d'actions et

-Futures mardi

Dax 18.177,62

Future Dax 18.409,00

EuroStoxx50 4.935,97

Future EuroStoxx50 4.971,00

----------

Cours de clôture du stand Variation en

Indices américains mardi Pourcentage

Dow Jones 39 112,16 -0,8

Nasdaq 17 717,65 +1,3%

S&P 500 5 469,30 +0,4%

----------

Indices asiatiques au Cours à 07:00 Variation en

Mercredi Heure Pourcentage

Nikkei 39 635,85 +1,2%

Shanghai 2.940,59 -0,3%

Hang Seng 18.063,16 -0,0%

