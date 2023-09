FRANCFORT (dpa-AFX) - Un peu plus de deux mois après avoir atteint un niveau record, le Dax a été rattrapé par la réalité. Après avoir longtemps ignoré les mauvaises nouvelles telles que l'inflation élevée, la hausse des taux d'intérêt ou l'affaiblissement de la conjoncture, l'indice directeur allemand a sans doute subi une pression d'adaptation trop forte. Par rapport au record de 16 528 points atteint fin juillet, le baromètre boursier a perdu jusqu'à 8,5 %. Au vu de la situation actuelle, le bilan annuel affiche toutefois encore une hausse à deux chiffres en pourcentage.

L'évolution du Dax depuis le début de l'année peut être résumée simplement : D'abord fort, puis en baisse sensible. Alors que le premier trimestre affichait encore une hausse de plus de 12 %, le deuxième n'était plus que de 3 %. Depuis fin juin, le Dax a même perdu du terrain.

"Le troisième trimestre a montré que le potentiel de hausse des actions est actuellement limité", explique Ulrich Urbahn, stratège en investissement de la banque privée Berenberg. Cela s'explique notamment par le fait que de nombreux investisseurs se sont laissés entraîner sur le marché après les fortes hausses de cours du premier semestre. Il y a donc de moins en moins d'acheteurs prêts à se positionner à ce niveau élevé.

Fin juillet encore, l'espoir était grand qu'avec les récentes hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, les sommets respectifs des taux d'intérêt seraient bientôt atteints. Mais les rendements du marché des capitaux ont tout de même continué à augmenter récemment, signalant ainsi la croyance des investisseurs que les banquiers centraux ne pouvaient pas encore avoir terminé leur lutte contre la forte hausse des prix. Actuellement, c'est surtout la hausse des prix du pétrole qui inquiète, car elle peut à bien des égards freiner l'activité économique globale.

Pour les actionnaires, c'est une mauvaise nouvelle, car les placements rémunérés sont redevenus depuis longtemps une alternative. Outre les obligations, les formes d'épargne traditionnelles comme l'argent au jour le jour ou l'argent à terme sont actuellement attrayantes.

De plus, des taux d'intérêt élevés étouffent l'activité économique, car ils renchérissent les investissements, les crédits ou la construction de logements. En comparaison européenne, l'Allemagne souffre particulièrement de la situation actuelle, car la bureaucratie excessive, les retards d'investissement considérables et les problèmes dans le secteur de l'éducation freinent également la conjoncture dans ce pays. Ainsi, la reprise économique espérée n'a pas eu lieu au printemps. Dernièrement, l'expression "l'homme malade de l'Europe", utilisée par le magazine britannique "The Economist" pour qualifier l'Allemagne au tournant du millénaire, a même fait le tour du monde.

Mais malgré ces sombres perspectives, les experts estiment que le Dax ne devrait pas être trop sous pression en fin d'année. "Certes, la banque centrale américaine poursuivra à court terme son combat verbal contre la hausse des prix, afin de limiter les attentes inflationnistes par des mots, mais pas par des actes", argumente l'analyste de marché Robert Halver de la Baader Bank. "La nouvelle positive est toutefois que la hausse des taux d'intérêt (de crédit) enlève de la force à l'inflation, ce qui plaide en faveur d'un nouvel aplatissement des taux d'intérêt en fin d'année et donc d'une hausse des cours des actions".

Urbahn, spécialiste de Berenberg, estime que le scénario le plus probable pour les prochains mois est un recul modéré suivi d'une évolution latérale volatile. Récemment, les données économiques en Europe ont certes surpris plus négativement qu'aux États-Unis, mais cette tendance pourrait s'inverser - notamment parce que l'Europe devrait ressentir moins de vents contraires du côté des devises. En effet, l'affaiblissement de l'euro depuis des mois peut rendre les exportations vers les pays européens moins chères. Ceci est considéré comme positif pour les entreprises fortement orientées vers l'exportation.

L'analyste Markus Reinwand de la Landesbank Hessen-Thüringen est lui aussi convaincu que l'activité économique pourrait bientôt reprendre. Selon lui, la récente stabilisation de la composante "attentes" de l'indice Ifo du climat des affaires pourrait être un premier signe que le climat conjoncturel a atteint son point le plus bas.

Sven Streibel, stratège en chef des actions de la DZ Bank, résume : "Nous ne voyons dans le récent marasme qu'une correction habituelle après une année boursière au succès inattendu. La chance d'un rallye de fin d'année reste plus que présente."/la/ag/tih

--- Par Lutz Alexander, dpa-AFX ---