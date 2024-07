FRANCFORT (dpa-AFX) - Le marché boursier allemand devrait évoluer cette semaine entre un optimisme croissant sur les taux d'intérêt et les craintes d'une saison des résultats décevante pour les entreprises. Dans le même temps, le début de la saison des vacances a permis de calmer le jeu. Reste à savoir dans quelle mesure l'assassinat du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump ce week-end pourra faire bouger le marché boursier. Lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, l'homme de 78 ans a été blessé par une attaque à l'arme à feu sur la scène. L'attentat a suscité l'horreur dans le monde entier.

Après les chiffres de l'inflation américaine plus bas que prévu jeudi dernier, presque tous les experts estiment qu'une première baisse des taux d'intérêt aux États-Unis en septembre est devenue plus probable. "La Réserve fédérale ne devrait pas encore serrer la vis lors de sa réunion du 31 juillet. Mais la voie semble désormais libre pour un changement des taux directeurs lors de la réunion de septembre", a constaté Uwe Streich, stratégiste actions de la Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Certains indicateurs font toutefois craindre que l'économie américaine, longtemps robuste, ne s'affaiblisse. Les investisseurs craignaient donc que la saison des résultats trimestriels des entreprises, qui vient de débuter, ne soit décevante. Cela pourrait être particulièrement vrai pour les méga-caps du secteur technologique, qui ont récemment fait battre des records à l'indice diversifié S&P 500, estime Streich.

Les acteurs du marché devraient surtout évaluer si les gains des dernières semaines et des derniers mois dans le secteur de la technologie peuvent être justifiés par les résultats et les perspectives d'activité, notent les experts de la DZ Bank. Les déceptions des géants de la tech, habitués aux espoirs suscités par l'intelligence artificielle, ont pu être un moteur de variation, en raison de leur forte pondération dans l'indice global.

"De part et d'autre de l'Atlantique, le ralentissement saisonnier de l'été est désormais imminent", a déclaré Streich. "Sa durée et son ampleur dépendent notamment du sentiment qui prévaut sur les marchés : Si l'ambiance est mauvaise, les investisseurs profitent souvent de la baisse des cours pour protéger leurs bénéfices avant que la chute des cours ne soit encore plus forte. Si elle est bonne, ils considèrent souvent les baisses comme des opportunités d'achat et reviennent rapidement sur le marché".

Selon Thorsten Weinelt, responsable des investissements chez Commerzbank, les investisseurs s'attendent à ce que les entreprises du S&P 500 enregistrent une croissance moyenne de 7% de leurs bénéfices au deuxième trimestre, ce qui est une barre assez élevée. Les grands groupes technologiques américains devraient même enregistrer une croissance des bénéfices de plus de 20 pour cent.

La semaine prochaine, Sartorius entamera vendredi la saison des résultats des entreprises du Dax. En Europe, les chiffres de Richemont, ASML, Burberry, Rio Tinto, BHP Group et Anglo American sont notamment à l'ordre du jour.

Aux Etats-Unis, Goldman Sachs < US38141G104, Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson, Netflix et American Express, entre autres, présenteront leurs dernières performances.

Du point de vue économique, les regards se tourneront cette semaine vers la Chine, avec notamment la croissance économique du deuxième trimestre, la production industrielle et les ventes au détail. Les ventes au détail allemandes et américaines, ainsi que les données sur le secteur immobilier et la production industrielle aux États-Unis seront également à l'honneur.

Mercredi soir, la Réserve fédérale américaine publiera son "Livre beige", suivi jeudi par la réunion de la Banque centrale européenne. "Après une première baisse des taux lors de la précédente réunion, Lagarde et consorts devraient laisser les taux directeurs inchangés cette fois-ci", estiment les experts de LBBW./edh/la/he/nas

--- Par Eduard Holetic, dpa-AFX ---