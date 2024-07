Les investisseurs du Dax ont fait du surplace jeudi avant la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt.

L'indice directeur allemand n'était que légèrement en hausse à 18.464 points. L'EuroStoxx50 n'a guère bougé non plus. Les investisseurs attendaient avec impatience de nouvelles indications sur la future trajectoire des taux d'intérêt dans la zone euro. Les analystes de Helaba ont prédit qu'il ne fallait pas s'attendre à un changement de politique monétaire après la baisse des taux en juin. "La porte devrait toutefois rester ouverte pour une étape en septembre". Les investisseurs sur le marché financier s'attendent encore à deux baisses des taux d'intérêt dans la zone euro cette année.

Il y a six semaines, la BCE a baissé ses taux pour la première fois depuis près de cinq ans. Les autorités monétaires ont réduit le taux de dépôt, qui est déterminant sur le marché financier et que les établissements financiers reçoivent pour le dépôt d'argent auprès de la banque centrale, à 3,75% contre 4,00% auparavant. Le taux directeur a été abaissé d'un quart de point de pourcentage à 4,25%. Certains observateurs de la zone euro ont récemment indiqué qu'il existait des risques de voir l'inflation repartir à la hausse. L'euro a fait du surplace à l'approche de la dernière réunion de la BCE avant l'été, à 1,0927 dollar. L'indice dollar est également resté à portée de main de sa clôture de la veille, à 103,8319 points.

LES CHIFFRES DE VENTES POUSSENT LES VALEURS AUTOMOBILES

Parmi les valeurs individuelles, les valeurs automobiles se sont distinguées sur le marché des actions : Les ventes de voitures neuves en Europe ont atteint en juin leur plus haut niveau depuis près de cinq ans, avec une hausse de plus de 4%, selon les données de l'ACEA, l'association des constructeurs automobiles. Dans le Dax, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen et Daimler Truck ont gagné entre 2,6 et 1,5 pour cent. L'indice sectoriel européen a progressé de 1,9 pour cent.

Du côté des perdants, Siemens a suivi dans le rouge les actions du groupe suisse d'électrotechnique ABB. Les titres ont été en queue de peloton du Dax, avec une baisse de 3 % à certains moments. Les actions de son rival ABB ont chuté d'environ 7% après la publication des résultats trimestriels, alors qu'elles avaient progressé de 37% depuis le début de l'année. Du point de vue des analystes de JP Morgan et de Jefferies, le bilan est mitigé. Selon les boursiers, ce sont surtout les entrées de commandes qui ont déçu.

Nokia a connu une baisse encore plus importante. Un effondrement des bénéfices au deuxième trimestre a fait chuter les actions de l'équipementier télécom finlandais d'environ 10 pour cent. Les chiffres trimestriels ont été plutôt mauvais à bien des égards, écrivent les analystes de Barclays dans un commentaire. Selon eux, le deuxième semestre devrait également être décevant. Le directeur général de Nokia, Pekka Lundmark, s'attend en revanche à une reprise au second semestre et a réaffirmé les objectifs annuels globaux.

LES VALEURS AMÉRICAINES À PUCE REGAGNENT DU TERRAIN APRÈS LES SOLDES

Les investisseurs ont également gardé un œil sur les valeurs technologiques américaines, qui ont entamé une tentative de rebond après leur récent sell-off dans les échanges pré-séance américains. Les actions du fabricant de puces d'intelligence artificielle Nvidia ont gagné 2,9% et celles du fabricant de puces mémoire Micron Technology 2,1%. Les prévisions positives du fabricant taïwanais de puces à la demande TSMC ont dissipé les craintes d'une intensification de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. TSMC prévoit des revenus plus élevés pour le trimestre en cours, ce qui a fait grimper les actions cotées aux États-Unis de 3,6% avant l'ouverture.

Mercredi, l'indice Philadelphia Semiconductor avait clôturé en baisse de 6,8%, sa journée boursière la plus noire depuis plus de quatre ans. Plus de 500 milliards de dollars de valeur de marché ont fondu dans le segment. "Ce qui monte haut peut descendre bas", a jugé Jürgen Molnar de RoboMarkets. "Même si seule une infime partie des gains accumulés pendant des mois par les big techs américaines a été perdue ces derniers jours, le secteur tant acclamé semble soudain vulnérable".

