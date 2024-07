FRANCFORT (dpa-AFX)

ACTIONS

ALLEMAGNE : - PERTES MODERNES ATTENDUES - Le Dax devrait entamer la séance de mardi en légère baisse. Environ deux heures et demie avant le début du Xetra, le courtier IG estimait que l'indice phare allemand était en baisse de 0,1% à 18 272 points. Lundi, le Dax avait commencé en force après le premier tour des élections françaises et avait atteint 18 460 points dans les premières minutes de négociation. Toutefois, l'incertitude concernant le paysage politique français a persisté. Le Dax est resté bloqué sur la moyenne mobile à 50 jours, déjà dépassée entre-temps, à 18 391 points. Compte tenu de la reprise des cours sur le marché boursier américain, le Dax a toutefois pu clôturer la première journée de la semaine sur une petite hausse. Aux États-Unis, les valeurs technologiques du Nasdaq, un temps à la peine, ont progressé.

USA : - GAGNANTS - Les marchés boursiers américains ont entamé la nouvelle semaine de bourse et le deuxième semestre 2024 avec des hausses modérées. Lundi, l'économie a apporté un léger soutien : les données sur le sentiment industriel en juin n'ont pas été à la hauteur des attentes et ont pu plaider en faveur d'une politique monétaire plus souple de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le marché obligataire américain a fait face à des vents contraires, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans atteignant son plus haut niveau depuis fin mai. En raison de la fête nationale du 4 juillet, les transactions seront écourtées mercredi et les bourses seront fermées jeudi. Lundi, le Dow Jones Industrial a clôturé en hausse de 0,13% à 39 169,52 points. Au premier semestre 2024, le Dow avait enregistré une hausse de près de 4%. Le S&P 500, qui couvre l'ensemble du marché, a progressé de 0,27% à 5475,09 points lundi. Le Nasdaq 100, indice de sélection à dominante technologique, a progressé de 0,66% à 19 812,22 points.

ASIE : - GAGNES A TOKYO, LA CHINE DOUCE - La Bourse de Tokyo a nettement progressé mardi. L'indice phare japonais Nikkei 225 était en hausse de 1,2 % peu avant la fin de la séance. Les actions des banques et des compagnies d'assurance ont été les plus soutenues, car les rendements des obligations d'État japonaises ont continué à augmenter. Les spéculations persistantes selon lesquelles la banque centrale japonaise va bientôt resserrer sa politique monétaire sont à l'origine de cette hausse. L'indice CSI 300, qui regroupe les principales valeurs de la Chine continentale, a reculé de 0,1% en fin de séance, tandis que l'indice Hang-Seng de la région administrative spéciale de Hong Kong, axé sur les technologies, a progressé d'environ un demi pour cent.

DAX 18290,66 0,30%

XDAX 18308,98 0,27%

EuroSTOXX 50 4929,99 0,73%

Stoxx50 4507,92 0,37%

DJIA 39169,52 0,13%

S&P 500 5475,09 0,27%

NASDAQ 100 19812,22 0,66%

OBLIGATIONS / DEVISES / PÉTROLE BRUT

RENTABILITÉS :

Future Bund 130,55 +0,09%.

DEVIS :

Euro/USD 1,0729 -0,11%

USD/Yen 161,67 0,13%

Euro/Yen 173,45 0,02%

PÉTROLE BRUT :

Brent 86,82 +0,22 USD

WTI 83,52 +0,14 USD

