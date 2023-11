FRANCFORT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

ACTIONS

-------------------------------------------------------------------------------

ALLEMAGNE : - STABLE - Après la forte semaine précédente, les investisseurs du Dax devraient rester calmes ce lundi. Un peu plus de deux heures avant le début du Xetra, le courtier IG évaluait l'indice directeur allemand à plus 0,04 pour cent, à 15 195 points. La semaine précédente, la banque centrale américaine (Fed) avait laissé son taux directeur inchangé. De plus, les données du marché de l'emploi américain étaient plus faibles que prévu. Les investisseurs misent donc sur le fait que le sommet sur les taux d'intérêt pourrait être atteint. Cela avait donné un coup de pouce aux marchés boursiers. Le Dax à lui seul a gagné près de trois pour cent et demi sur la semaine. Les données en provenance d'outre-Atlantique sont positives pour le début de la semaine. Mais il devrait être difficile pour le Dax de renouer avec les gains imposants de la semaine précédente, estime Thomas Altmann, spécialiste du marché chez QC Partners, gestionnaire de fonds. "Les investisseurs doivent désormais faire la part des choses entre les risques géopolitiques toujours élevés et les dernières nouvelles positives en provenance des banques centrales et du marché de l'emploi américain".

USA : - LE RALLY CONTINUE - Le fort début de novembre s'est poursuivi vendredi sur les bourses américaines avec une nouvelle journée de gains. Les données mensuelles sur l'emploi ont servi de moteur, soutenant l'idée que la Réserve fédérale américaine (Fed) en a fini avec ses hausses de taux. Les perspectives décevantes d'Apple ont certes pesé sur l'action du groupe iPhone, mais pas sur l'ensemble du marché. Le Dow Jones Industrial a gagné 0,66 pour cent à 34 061,32 points et a ainsi enregistré son cinquième jour de gain consécutif. Entre-temps, il avait atteint son plus haut niveau depuis plus de six semaines avec près de 34 164 points.

ASIE : - Forte hausse des cours - Les principaux marchés boursiers d'Asie ont commencé la semaine en forte hausse. La fin possible de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, après des données économiques plutôt faibles ces derniers temps, continue de pousser les marchés. A Tokyo, l'indice directeur japonais Nikkei 225 a clôturé en hausse de 2,4 pour cent après le jour férié de vendredi. L'indice Hang-Seng à Hong Kong a augmenté de 1,5 pour cent en fin de journée lundi et l'indice chinois CSI 300, qui reflète les cours des actions des plus grandes entreprises sur les bourses de Shanghai et de Shenzen, a progressé de 1,3 pour cent.

^

DAX 15189,25 0,30

XDAX 15205,77 -0,09

EuroSTOXX 50 4174,67 0,12

Stoxx50 3873,56 -0,63

DJIA 34061,32 0,66

S&P 500 4358,34 0,94

NASDAQ 100 15099,49 1,21

-------------------------------------------------------------------------------

OBLIGATIONS / DEVISES / PÉTROLE BRUT

-------------------------------------------------------------------------------

RENTABILITÉS :

^

Future Bund 130,30 -0,18%°.

DEVIS :

^

Euro/USD 1,0736 0,06

USD/Yen 149,53 0,09

Euro/Yen 160,53 0,18°.

PÉTROLE BRUT :

^

Brent 85,25 0,36 USD

WTI 80,92 0,41 USD°

/jha/