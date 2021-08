Les Bourses dans le vert en attendant Jackson Hole

PARIS (awp/afp) - Les marchés actions repartaient de l'avant lundi après une semaine morose et la star des cryptomonnaies, le bitcoin, repassait au-dessus de 50'000 dollars.

Les places boursières européennes ont ouvert sur les chapeaux de roues avant de ralentir un peu. Vers 08H30 GMT, Paris prenait 0,74%, Londres 0,40%, Francfort 0,17% et Milan 0,22%.

L'Asie aussi a enregistré des gains pour commencer la semaine. Hong Kong a pris 1,05%, Shanghai 1,45% et Tokyo 1,78%.

Vendredi, la Bourse de New York avait terminé sur une note positive principalement grâce aux titres du secteur de la tech.

Après les replis de la semaine dernière, les investisseurs revenaient acheter des actions à bas prix lundi.

Le principal point d'attention des jours à venir sera le symposium de Jackson Hole en fin de semaine, du 26 au 28 août, au cours duquel les investisseurs espèrent avoir plus de précisions sur l'avenir du soutien monétaire des banques centrales.

Les programmes colossaux d'achats d'actifs et les taux d'intérêt très bas des banques centrales ont été un pilier central de la reprise économique mondiale depuis plus d'un an.

La perspective que cette abondance de liquidités sur les marchés financiers s'estompe n'est pas du goût des investisseurs, qui attendent fébrilement un calendrier officiel des prochaines actions de la Fed.

"Parler de ralentir le rythme des achats d'actifs est une chose, mais cela ne veut certainement pas dire qu'un resserrement monétaire est sur le point de commencer, comme l'ont illustré vendredi les commentaires de Kaplan", estime Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Robert Kaplan, président de la Fed de Dallas, a indiqué vendredi qu'il allait peut-être "réajuster" ses vues sur le retrait du soutien de la Fed, si le variant Delta ralentit la reprise.

Du côté des indicateurs, l'activité du secteur privé continue de à progresser en août, mais ralentit en France et dans la zone euro, selon une estimation provisoire publiée lundi par le cabinet IHS Markit.

Au Royaume-Uni, la reprise a été freinée en août par une pénurie de travailleurs et des problèmes d'approvisionnement. L'indice PMI Flash composite publié lundi par le cabinet IHS Markit a ainsi chuté au plus bas depuis six mois à 55,3 points, contre 59,2 en juillet.

Le bitcoin au-dessus des 50'000 dollars

Le bitcoin est repassé, vers 2H40 GMT, au-dessus de la barre de 50'000 dollars l'unité pour la première fois en trois mois.

Vers 08H50 GMT la star des cryptomonnaies montait de 3,21% à 50'230 dollars, "tiré par une annonce de Paypal", selon Timo Emden, analyste indépendant, qui va autoriser pour la première fois ses utilisateurs au Royaume-Uni à acheter, détenir et vendre des cryptomonnaies via la plateforme de paiement.

L'analyste basé en Allemagne et spécialiste des cryptomonnaies explique que "l'annonce est historique pour les cryptomonnaies, le bitcoin et d'autres se rapprochent d'un grand pas du mainstream".

Evergrande sombre

Evergrande, l'un des conglomérats privés les plus endettés de Chine, a été malmené à la Bourse de Hong Kong, cédant 12,40%, au moment où la santé financière du groupe préoccupe.

Sainsbury en tête de rayon

Sainsbury s'envole de 11,30% à 328 pence, la guerre d'enchères pour le rachat de Morrisons générant des espoirs d'offres de rachat sur le reste du secteur de la grande distribution auprès des investisseurs.

Changement de tête à Easyjet

Easyjet prenait 1,43% à 810 pence après l'annonce que l'ex-patron de RBS, désormais Natwest, allait prendre la tête du conseil d'administration

Vonovia ne surenchérira pas

Le géant allemand de l'immobilier Vonovia (-1,75% à 59,36 euros) a indiqué que son offre d'achat de Deutsche Wohnen (-0,30% à 52,74 euros) désormais lancé officiellement sera "le dernier" et devrait prendre fin le 20 septembre. "Une augmentation du prix est exclue", a expliqué le groupe, qui propose 53 euros par action, soit un euro de plus que lors de l'OPA qui avait échoué fin juillet faute d'avoir convaincu assez d'actionnaires.

Le pétrole se stabilise

Vers 08H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre bondissait de 3,08% à 67,21 dollars à Londres par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril américain de WTI pour octobre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, gagnait 2,96% à 63,99 dollars.

L'euro prenait 0,26% face au billet vert, à 1,1729 dollar.

afp/ol