Les Bourses mondiales prudentes et toujours concentrées sur l'inflation

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales montaient modestement vendredi, malgré un bond de la tech en Asie, restant prudentes face à l'inflation même si les économistes semblent en partie rassurés par les débats au sein de la Banque centrale américaine.

L'Europe a ouvert timidement: Francfort prenait 0,17%, Paris 0,36%, Milan 0,43% tandis que Londres perdait 0,18% vers 07H25 GMT (09H25 HEC). Le pont de l'Ascension en Allemagne et en France devrait encore réduire considérablement les volumes d'échanges.

En Asie, les marchés ont été portés par de bons résultats dans le secteur de la tech: Tokyo a pris 0,66% et Shanghai 0,23%. Hong Kong signait la hausse la plus importante, l'indice Hang Seng progressant de 2,29% vers 07H15 GMT.

"Les autorités chinoises ont déployé des mesures monétaires et fiscales pour soutenir les entreprises et stimuler la demande", rappelle John Plassard spécialiste en investissement chez Mirabaud. Mais "l'impact réel de ces mesures pourrait être limité si la politique stricte de zéro-Covid du pays reste inchangée", ajoute-t-il.

Le Premier ministre chinois a d'ailleurs estimé jeudi que l'économie de son pays était à un "moment critique", en proie à des difficultés "plus importantes encore qu'en 2020" face au Covid-19.

Les confinements en Chine s'ajoutent à une liste de maux déjà longue pour l'économie mondiale entre la guerre en Ukraine et l'inflation qui continue de monopoliser l'attention des investisseurs.

En partie rassurés jeudi par le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), ils surveilleront la publication de l'indice PCE pour avril aux Etats-Unis, indicateur privilégié par l'institution monétaire pour surveiller l'inflation.

Après avoir augmenté régulièrement ses taux directeurs ces derniers mois, la Fed a laissé entendre que les prochaines salves ne dépasseraient pas les 50 points de base quand certains craignaient un resserrement plus rapide et plus violent avec des augmentations de 75 points de base.

"Certains membres (de la Fed, NDLR) pensent que la pression sur les prix n'empirera pas beaucoup plus et le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic a même suggéré que, les indicateurs économiques ayant fait un pas en arrière, la banque centrale pourrait faire une pause dans ses hausses de taux en septembre", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Mais la remontée des prix de l'énergie "projette une ombre sur l'optimisme récent, maintenant les craintes sur inflation, étant donné qu'ils sont l'une des raisons principales de sa montée en flèche", ajoute-t-elle, évoquant les prix élevés du baril de brut dans un contexte de demande accrue avec l'approche des grands déplacements de l'été.

La tech s'envole en Asie

Les investisseurs se sont rués sur les poids lourds de la tech asiatique, dont le géant du commerce électronique Alibaba (+11,65%) et le moteur de recherche Baidu (+14,78%), qui ont annoncé une croissance supérieure aux prévisions.

Ces bons résultats ont atténué les inquiétudes des investisseurs concernant l'impact sur le secteur des mesures sanitaires en Chine et de l'inflation.

La nouvelle a stimulé d'autres entreprises technologiques à Hong Kong, JD.com (+4,76%) et Meituan (+2,21%), tandis que Tencent a progressé de plus de 1,80%. En Europe, Capgemini prenait 0,95%, Soitec 0,86% et STMicroelectronics 0,49%.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Les cours du pétrole se maintenaient autour des 115 dollars en plein milieu d'un week-end de pont qui va marquer le début de la saison des grands déplacements, avec une montée en puissance de la demande de carburant.

Vers 07H15 GMT le prix du baril de WTI américain observaient une légère baisse de 0,27% à 113,78 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,24% à 117,12 dollars.

L'euro s'échangeait pour 1,0743 dollar contre 1,0745 dollar la veiller.

Le bitcoin fléchissait de 1,89% à 28'881 dollars.

afp/rq