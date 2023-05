FRANCFORT (dpa-AFX) - Après s'être cassé les dents sur la barre des 16 000 points au cours des deux dernières semaines, le Dax ne devrait pas changer d'avis pour le moment. L'indice phare américain Dow Jones Industrial risque lui aussi de poursuivre sa consolidation. Au cours de la semaine à venir, les investisseurs devraient se concentrer sur les chiffres des entreprises et les données conjoncturelles, mais aussi sur le possible défaut de paiement du gouvernement américain. Jeudi, la Bourse allemande a ouvert ses portes malgré le jour férié de l'Ascension.

Selon Robert Halver, analyste du marché des capitaux chez Baader Bank, les actions manquent actuellement d'un coup de pouce de nouvelles impulsions. "Les risques conjoncturels étant récemment revenus sur le devant de la scène, les marchés boursiers perdent de leur force fondamentale. Dans le même temps, le marasme économique profite à la détente de l'inflation, ce qui permet aux banques centrales d'entamer plus facilement la sortie de la spirale des taux d'intérêt", explique Halver. Il s'attend pour l'instant à ce que les indices boursiers continuent de bouger assez peu. "Pour les prochains temps, la formule magique est la rotation des secteurs et des valeurs individuelles. C'est l'histoire intéressante qui permet d'augmenter les cours", estime l'expert.

Entre-temps, si les démocrates et les républicains ne parviennent pas à se mettre d'accord rapidement sur le relèvement du plafond de la dette, un éventuel défaut de paiement du gouvernement américain, avec de graves conséquences pour les marchés financiers, se profile à l'horizon.

Face à une course contre la montre, le gouvernement américain a de nouveau mis en garde ce week-end contre un défaut de paiement. "Un défaut de paiement pourrait conduire à une récession massive qui nous coûterait des millions d'emplois", a déclaré dimanche le vice-ministre des Finances Wally Adeyemo à la chaîne CNN. Pour l'instant, des discussions sur le relèvement du plafond de la dette sont en cours entre les deux parties et sont "constructives".

Selon l'analyste de Commerzbank Esther Reichelt, cette question est plus importante que celle de savoir combien de temps la banque centrale américaine peut maintenir une pause dans les taux d'intérêt. Elle ne s'attend toujours pas à ce qu'une solution soit trouvée à court terme dans le conflit de la dette. "Ce n'est que lorsque les créanciers auront commencé à s'agiter que les camps politiques auront une chance de vendre un compromis à leurs partisans respectifs sans perdre la face ou des voix", explique Reichelt.

En ce qui concerne la saison des rapports trimestriels des entreprises allemandes, qui bat toujours son plein, Andreas Hürkamp, expert de la Commerzbank, a indiqué que les bénéfices des entreprises allemandes continuent de se développer mieux que prévu. Les indicateurs monétaires signalent toutefois "que les attentes de bénéfices du Dax devraient baisser au deuxième semestre 2023". Il s'attend donc à une performance plus faible du marché des actions dans les mois à venir et recommande aux investisseurs de profiter du niveau actuel du Dax dans la zone des 16 000 points pour alléger progressivement leurs positions.

Du point de vue des entreprises, de nombreux résultats trimestriels sont encore à l'ordre du jour de la nouvelle semaine, même si le zénith de la saison des rapports est clairement dépassé. Ainsi, les membres du Dax Commerzbank, Munich Re, Porsche SE, Siemens et Siemens Energy présenteront leurs dernières performances commerciales. Dans le MDax, l'exploitant de parcs éoliens et solaires Encavis et l'assureur Talanx, entre autres, présenteront leurs chiffres clés. Par ailleurs, de nombreuses assemblées générales auront lieu, qui recèlent également un potentiel de nouveautés.

Sur le plan conjoncturel, la situation semble actuellement plus morose que favorable. Le stratège de marché Uwe Streich de la Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) considère même les derniers chiffres extrêmement faibles des entrées de commandes et de la production industrielle allemande comme un signal de récession. Il voit également les États-Unis perdre de plus en plus de terrain sur le plan économique.

Certes, les derniers chiffres de l'inflation, qui ont encore légèrement baissé, ont permis à la banque centrale américaine (Fed) d'attendre tranquillement les effets des augmentations des taux d'intérêt effectuées jusqu'à présent. Toutefois, des baisses de taux d'intérêt - déjà prises en compte par les marchés - ne devraient pas intervenir prochainement. "Le fait que les marchés célèbrent régulièrement les flux d'informations positifs, mais nient les aspects négatifs avec un calme stoïque, nous préoccupe", ajoute Streich.

Les données sur l'évolution récente de l'économie seront donc intéressantes la semaine prochaine. Pour la zone euro, la production industrielle (mars) sera publiée lundi, le produit intérieur brut (PIB/1er trimestre) mardi et les données définitives sur l'inflation (avril) mercredi.

En ce qui concerne le PIB, Robert Greil, stratège en chef de Merck Finck, a déclaré : "La performance économique de la zone euro devrait avoir augmenté d'un peu plus d'un pour cent au cours du premier trimestre 2023 par rapport à l'année précédente - mais n'a guère changé par rapport au quatrième trimestre 2022". Il s'attend à ce que la zone euro passe de justesse à côté d'une récession cette année.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail et la production industrielle d'avril devraient faire l'objet d'une attention plus soutenue mardi. Les chiffres finaux de l'inflation d'avril seront publiés mercredi. En Allemagne, l'institut ZEW publiera mercredi les prévisions économiques recueillies auprès des experts financiers. Vendredi, les prix à la production allemands complèteront la semaine /edh/tih/mis.

--- Par Eduard Holetic, dpa-AFX ---