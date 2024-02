FRANCFORT (dpa-AFX) - L'humeur record des investisseurs s'est poursuivie cette semaine. Alors que les temps forts de la saison des résultats sont en grande partie passés, l'agenda des derniers jours de février réserve surtout des nouvelles sur l'inflation. Le Dax doit se mesurer à son record au-dessus de la barre des 17 440 points.

En Allemagne, les données provisoires sur l'évolution des prix à la consommation en février sont attendues jeudi. En outre, des données sur l'inflation seront publiées aux États-Unis, qui se basent sur les dépenses de consommation privées. Celles-ci sont un indicateur important pour la banque centrale américaine (Fed). Ulrich Kater, économiste en chef de Dekabank, s'attend à une forte hausse des taux de base, notamment des prix des services américains, par rapport au mois précédent.

"Les participants au marché ne peuvent plus s'attendre à une baisse trop rapide des taux directeurs", a souligné Kater dans ce contexte. La perspective d'un revirement des taux directeurs à partir de l'été suffit toutefois à maintenir un climat constructif pour les acteurs du marché.

Si cela devait se poursuivre, l'indice directeur allemand terminerait le mois de février sur un bilan positif. Actuellement, il est en hausse de 2,8 % ce mois-ci, après une augmentation de 0,9 % en janvier. L'année dernière, le Dax avait déjà fortement progressé.

"Les investisseurs se sont résignés aux attentes globalement moins euphoriques en matière de baisse des taux d'intérêt et osent à nouveau sortir de l'ombre", résume Robert Halver de la Baader Bank à propos du récent rallye. Même les actions japonaises se sont envolées vers le haut - l'indice directeur Nikkei 225 a atteint un record après plus de 30 ans de disette.

Sur les bourses de Francfort et de New York, les records sont devenus une habitude. Les experts mettent donc en garde contre le risque d'une correction, même si, selon Halver, un "relâchement de la pression" n'aurait rien d'inhabituel et serait peut-être même sain pour l'ensemble du marché. "Elle offrirait à nouveau aux investisseurs des opportunités d'achat plus favorables, après que les marchés se soient rapidement assainis, comme c'est souvent le cas ces derniers temps", explique Halver.

Les experts voient un potentiel de rattrapage pour les actions européennes, si l'on compare leur valorisation à celle des Etats-Unis. "Pour le Nasdaq 100, l'indice tech tant célébré, le rapport cours/bénéfices (PER) attendu à l'avenir est désormais de 33, soit onze points de plus que la moyenne des 20 dernières années", a averti vendredi Thomas Altmann, expert boursier chez QC Partners, gestionnaire de fonds. En Allemagne, la situation est un peu plus détendue, car le Dax affiche un PER de 15, soit exactement la moyenne à long terme.

Du côté des entreprises, des rapports isolés de groupes du Dax seront encore au centre de l'attention dans les jours à venir. Munich Re ouvrira ses livres mardi, Beiersdorf, Covestro et MTU jeudi et Daimler Truck et Volkswagen vendredi.

A Wall Street, qui donne le tempo, les publications les plus importantes sont passées, avec les résultats enthousiasmants de Nvidia. Selon les experts de la banque Société Générale, environ 90% des entreprises américaines ont présenté leurs chiffres, la plupart du temps avec de bonnes surprises.

"La conjoncture américaine ne peut pas être réduite", constate l'expert en investissement Thorsten Weinelt de la Commerzbank. "La série de hausses des taux directeurs des deux dernières années a été étonnamment bien absorbée". Cette semaine, l'indice ISM des directeurs d'achat dans l'industrie manufacturière aux États-Unis, qui doit être publié vendredi et qui marque ainsi le début du mois de mars, devrait toutefois être regardé d'un œil critique.

En tant qu'indicateur économique avancé, il pourrait avoir une importance particulière pour les investisseurs. Les experts de la Landesbank Helaba soulignent que l'indice ISM se situe encore en dessous du seuil d'expansion de 50 points. "Chaque égratignure de ce seuil a pu inciter les attentes actuelles en matière de taux d'intérêt à s'emballer à nouveau", peut-on lire dans les perspectives de la banque régionale./tih/ajx/mis/jha/

--- Par Timo Hausdorf, dpa-AFX ---