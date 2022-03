Les marchés au rythme de la diplomatie, rebond de la volatilité

Paris (awp/afp) - Les marchés suivaient de près jeudi les discussions au sommet en cours à Bruxelles et l'évolution des sanctions contre la Russie en représailles à son invasion de l'Ukraine il y a un mois.

Dans un contexte de volatilité, les indices européens optaient pour la prudence à Paris (-0,08%), Francfort (-0,04%) et Londres (+0,24%) vers 12h55 après leur recul de la veille. Le SMI grappillait 0,11%.

La Bourse de Moscou a repris partiellement les échanges jeudi après un mois d'interruption, une réouverture très contrôlée après l'imposition de sanctions sans précédent par les Occidentaux en réponse à l'intervention russe en Ukraine.

A Wall Street, les contrats à terme des principaux indices faisaient état d'un rebond avant l'ouverture, de 0,43% sur le Dow Jones à 0,62% sur l'indice à forte coloration technologique, Nasdaq.

Les chefs d'Etat et de gouvernement occidentaux se réunissent jeudi à Bruxelles pour des sommets - Otan, G7 et Union européenne - afin de coordonner leur action face à la Russie, dont les forces semblent s'enliser, un mois après son lancement de l'invasion de l'Ukraine.

Selon la Maison Blanche, les réunions auront surtout pour but de consolider l'arsenal de sanctions déjà prises, éviter les tentatives de contournement de Moscou, et renforcer dans la durée le positionnement de l'Otan en Europe de l'Est.

Les analystes estiment que les annonces de nouvelles sanctions contre la Russie devraient être limitées dans la mesure où les Européens ne sont pas prêts à imposer tout de suite un embargo sur l'énergie russe, sans exclure cette option pour un peu plus tard.

L'annonce mercredi du président russe Vladimir Poutine que la Russie n'acceptera plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz "aux pays hostiles", notamment ceux de l'Union européenne, a fait grimper les cours du brut et les prix du gaz naturel européen.

"Les investisseurs restent focalisés sur la poursuite de la guerre en Ukraine et ses conséquences pour l'économie alors que l'inflation continue d'accélérer via notamment la flambée des matières premières", note Franklin Pichard, directeur de Kiplink Finance.

La croissance de l'activité économique en zone euro a ralenti en mars dans le secteur privé, subissant l'impact de la guerre en Ukraine, selon l'indice PMI composite publié jeudi par le cabinet S&P Global qui pointe un risque de contraction au deuxième trimestre.

Les prix du pétrole en pause

Les prix du pétrole marquaient une pause après une semaine de hausse, alors que les yeux du marché sont rivés sur une série de sommets internationaux qui pourraient déboucher sur de nouvelles sanctions occidentales contre Moscou.

Vers 11H45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai cédait 0,13% à 117,60 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois perdait 0,51% à 114,32 dollars.

Renault suspend son usine en Russie

Le constructeur automobile français Renault, publiquement ciblé par le président ukrainien pour ses activités en Russie, a annoncé mercredi soir suspendre immédiatement les activités de son usine de Moscou et évaluer "les options possibles concernant sa participation" dans sa grosse filiale russe, AvtoVAZ. Le titre reculait de 2,54% à 22,46 euros vers 11H45 GMT.

Daimler Trucks confiant pour 2022

L'action de l'ancienne branche poids lourds de Mercedes, entrée en bourse en décembre, grimpait de 5,94% à 25,44 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de 10% sur un an en 2021. Pour 2022, l'entreprise part du principe que "ni la pandémie Covid-19 ni la guerre en Ukraine n'auront d'effets négatifs sur l'évolution générale du marché".

Crédit Suisse s'attend à perdre un jugement

Le groupe bancaire Credit Suisse (-0,95% à 7,53 francs suisses suisses) a annoncé mercredi qu'une filiale spécialisée dans l'assurance vie aux Bermudes allait bientôt perdre un jugement pouvant dépasser les 500 millions.

Next alerte sur l'Ukraine

La chaîne d'habillement britannique Next chutait de 3,6% à 6.154 pence après avoir annoncé jeudi avoir plus que doublé ses bénéfices en un an mais prévenu que la guerre en Ukraine pèserait sur ses ventes 2022.

Du côté des devises

L'aversion au risque profitait au dollar. L'euro cédait 0,12% par rapport au billet vert à 1,0992 dollar.

Le bitcoin prenait 1,41% à 42'966 dollars.

