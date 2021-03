Les marchés mondiaux avancent, surveillant le vaccin Astrazeneca

Paris (awp/afp) - Les marchés européens montaient mardi à la mi-séance, suivant une tendance mondiale, dans l'attente des conclusions mercredi d'une réunion de la Banque centrale américaine, tout en surveillant les derniers développements autour d'une suspension des vaccinations avec le sérum d'Astrazeneca.

Vers 12H30 (11H30 GMT), Londres et Francfort affichaient la meilleure performance européenne avec +0,77%, Milan montait de 0,65%, et Paris de 0,27%. En Suisse, l'indice vedette SMI montait de 0,55%.

Les Bourses asiatiques ont clôturé en hausse un peu plus tôt: l'indice Nikkei a pris 0,52%, le Topix 0,65% et l'indice composite de Shanghai 0,78%.

Au lendemain de records à Wall Street, les indices américains indiquaient une prochaine ouverture en ordre dispersé: le contrat à terme sur l'indice Dow Jones reculait de 0,17%, celui sur le Nasdaq prenait 0,49% et celui sur le S&P 500 0,02%.

Les investisseurs attendent les résultats d'une réunion de la Fed qui se tient mardi et mercredi, à l'issue de laquelle l'institution doit actualiser ses prévisions de croissance et pourrait s'exprimer sur les craintes inflationnistes ambiantes, qui se sont traduites dernièrement par des tensions sur le marché obligataire.

Mais l'attention était surtout tournée mardi sur l'interruption dans une quinzaine de pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, de la vaccination avec le sérum Astrazeneca.

Ces annonces risquent "de retarder le programme de réouverture des économies en Europe, alors que les programmes de vaccinations voient les pénuries s'aggraver", commente Michael Hewson, analyste en chef pour CMC Markets UK. La déconvenue sur Astrazeneca s'ajoute à une nouvelle baisse des livraisons à l'Union européenne du même laboratoire d'ici juin.

Un groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé se réunit mardi pour étudier la sûreté du vaccin, et l'Agence européenne des médicaments (EMA) tiendra une "réunion extraordinaire" jeudi.

Cette péripétie tombe d'autant plus mal que l'Italie vient de se reconfiner.

Au rang des bonnes nouvelles toutefois mardi, une "accélération" des livraisons du vaccin Biontech-Pfizer aura lieu au deuxième trimestre, portant le total des doses livrées à 200 millions, a annoncé mardi la Commission européenne.

Par ailleurs, la Banque centrale française a relevé lundi à 5,5% sa prévision de croissance pour l'Hexagone cette année, contre 5% anticipé précédemment. La croissance française serait ainsi plus forte que la moyenne attendue pour la zone euro cette année (+4%).

L'inflation française a par ailleurs maintenu son rythme en février, à +0,6% sur un an selon l'Insee.

Parmi les indicateurs américains attendus mardi et faisant le bilan du mois de février figurent les ventes au détail et la production industrielle.

Astrazeneca ignore les craintes

Le laboratoire britannique (+3,14% à 7.197,00 pence) faisait fi des interrogations sur les effets secondaires de son vaccin. Il a annoncé un nouvel accord pour fournir aux Etats-Unis jusqu'à 700.000 doses cette année de son traitement à base d'anticorps en cours de développement.

Dans une note, les analyses de Jefferies misent sur une hausse du titre grâce notamment à l'acquisition récente du spécialiste américain des maladies rares Alexion.

Nokia taille dans les effectifs

Nokia (+0,46% à 3,64 euros à la Bourse d'Helsinki) prévoit de supprimer 5.000 à 10.000 emplois d'ici deux ans, soit jusqu'à 11% de ses effectifs, dans le cadre d'un important plan de réduction de coûts, a annoncé mardi l'équipementier télécom finlandais, un plan qui ne touchera pas la France.

Free monte en puissance

Le groupe Iliad (+6% à 162,95 euros), maison mère de l'opérateur Free, a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% en 2020, à 5,87 milliards d'euros, notamment grâce à ses performances commerciales en Italie et sur la fibre en France.

Volkswagen se renforce dans l'électrique

Le géant de l'automobile (+5,99% à 206,45 euros) veut démarrer d'ici 2030 sur six sites européens la fabrication de batteries et de cellules, multipliant ainsi ses capacités face à l'accélération attendue des ventes de voitures électriques. Il a indiqué mardi vouloir dominer le marché de l'électrique "au plus tard" en 2025.

Le pétrole et le bitcoin se replient

Vers 12H30 (11H30 GMT), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai reculait de 1,45% à 67,88 dollars à Londres. A New York, le baril américain de WTI pour avril cédait 1,35% à 64,51 dollars.

L'euro remontait de 0,13% face au dollar, à 1,1943 dollar.

Le bitcoin reculait de 1,56% à 55.533 dollars après avoir franchi durant le week-end pour la première fois de son histoire la barre des 60.000 dollars.

afp/al