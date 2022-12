Les marchés peu dynamiques face à la réouverture de la Chine

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales faiblissent mercredi, indécises sur les effets de la réouverture annoncée de la Chine, qui offre des perspectives de croissance pour l'économie mais aussi de renforcement de l'inflation.

Au lendemain d'une hausse, les bourses européennes avançaient à petite vitesse: Paris gagnait 0,16%, Francfort 0,03%, Milan se repliait de 0,03% peu avant 08H20 GMT. Londres, fermée depuis le milieu de journée vendredi, a repris sa cotation en hausse de 0,88%.

Sur le marché obligataire, les taux souverains européens, qui ont dépassé leur plus haut niveau depuis plus de dix ans en clôture mardi en France et en Allemagne pour l'échéance de référence, à 10 ans, se replient légèrement. Le Royaume-Uni fait là aussi exception, avec une nette hausse des taux d'intérêt après deux jours de fermeture du marché obligataire.

La Bourse de Tokyo a terminé mercredi en baisse de 0,41%. Celle de Shanghai a reculé de 0,26% mais Hong Kong, qui était restée fermée lundi et mardi, a célébré avec retard l'annonce de la réouverture de la Chine (+1,56%).

Wall Street a terminé divisée mardi: l'indice Dow Jones a grappillé 0,11% mais le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 1,38%, plombé par ses grands noms, à commencer par Tesla (-11,41%), au plus bas depuis deux ans après avoir fondu de 70% cette année.

La réouverture de la Chine "n'est pas toute rose", pour l'économie, résume Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank. "C'est une mauvaise nouvelle pour l'inflation" estime-t-elle, car la reprise économique chinoise devrait entraîner une hausse de la demande et donc "des prix de l'énergie et des matières premières".

"Et en réponse à une inflation plus élevée, les banques centrales continueront à relever les taux. Plus l'impact positif de la réouverture de la Chine sur la croissance sera fort, plus l'inflation mondiale sera rapide et plus les actions des banques centrales seront agressives", résume-t-elle.

L'agenda économique du jour est toujours aussi peu fourni et peu de transactions sont encore attendues mercredi.

La technologie en repli

Les valeurs technologiques japonaises ont peiné dans le sillage de la méforme du Nasdaq. Dans l'industrie des semi-conducteurs, Tokyo Electron a lâché 0,98%, la société d'investissement dans les nouvelles technologiques SoftBank Group a perdu 1,46%.

Saudi Aramco introduit une filiale en Bourse

Luberef, filiale de la compagnie d'hydrocarbure saoudienne Saudi Aramco baissait de 1,21% dans les premiers échanges après son introduction en Bourse à Riyad mercredi, après avoir chuté de plus de 6% à l'ouverture. L'opération a permis de lever 1,3 milliard de dollars, avec la vente des 30% que détenait le fonds d'investissement Jadwa. Le reste des actions est encore en possession de Saudi Aramco.

Du côté des devises et des matières premières

L'euro montait de 0,06% à 1,0646 dollar vers 08H15 GMT.

Le bitcoin reculait de 0,30% à 16.640 dollars.

Les prix du pétrole réagissent peu à l'annonce mardi par Moscou que la Russie ne vendra pas son pétrole aux pays utilisant le prix plafond. Les cours des deux variétés de référence étaient déjà à leur plus haut niveau depuis trois semaines.

Après avoir timidement progressé mardi, ils reculaient mercredi, de 0,98% à 83,50 dollars pour le baril de Brent de mer du Nord et de 0,50% à 79,12 dollars pour le WTI américain, tous deux pour livraison février 2023.

afp/lk