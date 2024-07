FRANCFORT (dpa-AFX) - "L'Euro de football s'est terminé, Taylor Swift est arrivée, et Donald Trump va arriver", constate la Hessische Landesbank dans ses perspectives hebdomadaires. De ces trois événements majeurs, un seul est important pour le marché boursier allemand, à savoir la probabilité croissante d'une nouvelle présidence américaine de Donald Trump. Ses conséquences devraient occuper le marché boursier non seulement la semaine prochaine, mais aussi les mois à venir. Mais pour l'instant, c'est aussi la saison des résultats trimestriels des entreprises qui donnera le ton.

Les experts sont plus ou moins d'accord sur le fait que l'assassinat du candidat républicain à la présidentielle a probablement augmenté ses chances d'accéder à la Maison Blanche - d'autant plus que l'état de santé de son concurrent Joe Biden soulève de plus en plus de questions quant à un nouveau mandat. "En principe, les investisseurs se positionnent déjà en faveur d'un second mandat de Donald Trump", explique Robert Halver, stratège en marchés de capitaux chez Baader Bank.

Dans ce contexte, les conséquences pour les États-Unis et l'Europe, et donc l'Allemagne, sont tout à fait différentes. "Entre autres choses, les républicains ont pu lancer des programmes de relance massifs et imposer des droits de douane sévères sur tout ce qui va aux États-Unis", souligne Halver. Or, cela pèserait sur l'industrie exportatrice européenne et affecterait donc sensiblement les valeurs du Dax orientées vers l'exportation. En outre, selon Halver, les élections françaises risquent d'être suivies de vents contraires en provenance de ce pays, notamment en ce qui concerne une éventuelle politique d'endettement.

Cela est d'autant plus vrai que l'économie allemande est loin d'être à l'abri de la tempête. L'indice Ifo du climat des affaires devrait le montrer une fois de plus jeudi. Selon l'économiste en chef Ulrich Kater de Dekabank, l'indice devrait indiquer que l'économie allemande continue de s'affaiblir.

Mais les regards se tournent également vers la situation outre-Atlantique, où le produit intérieur brut américain du deuxième trimestre est également au programme jeudi. "Il ne devrait pas modifier sensiblement l'image du 'verre à moitié plein/à moitié vide' de l'économie américaine", prévoient les économistes de Helaba. Les inquiétudes sur l'évolution de la conjoncture devraient donc perdurer. "On parle de plus en plus fort de savoir si les banques centrales ont commencé trop tard leurs cycles de baisse des taux d'intérêt, étouffant ainsi l'économie en Europe et aux États-Unis", explique Andreas Lipkow, expert des marchés, dans ce contexte.

Les nombreux chiffres trimestriels et surtout les perspectives des entreprises qui seront publiés cette semaine revêtent donc une importance encore plus grande que d'habitude. Si des signes de ralentissement plus prononcés devaient se faire sentir, les valeurs qui se portent bien pourraient être mises sous pression et entraîner les indices à la baisse.

Le poids lourd du Dax, SAP, qui publiera lundi soir ses chiffres du deuxième trimestre, devrait donc donner une première indication importante.

Le fait que les perspectives du Dax soient plutôt médiocres n'est pas surprenant compte tenu du contexte. "La rupture de lundi a été un signal clairement erroné et la tendance est désormais clairement orientée vers le sud d'un point de vue graphique", explique Jürgen Molnar, stratège en marchés de capitaux chez le courtier Robomarkets. D'un point de vue graphique, l'indice a certes encore un peu d'air, mais la marge de manœuvre n'est pas trop importante.

"Le Dax est sérieusement menacé en dessous du plus bas de juin à 17.951 points - un niveau clé qui est encore renforcé par la ligne de tendance au-dessus des différents plus hauts depuis 2015, actuellement à 17.946 points", prévient l'analyste technique Jorg Scherer de la banque HSBC. Même si ce support tient, les arbres ne devraient pas monter jusqu'au ciel pour le moment, a-t-on entendu sur le marché./mf/tih/mis/he

--- Par Michael Fuchs, dpa-AFX ---