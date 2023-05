(version actualisée après l'accord provisoire sur le conflit de la dette américaine)

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'accord provisoire conclu ce week-end dans le cadre du conflit sur la dette américaine a permis aux investisseurs de se détendre quelque peu en ce début de semaine de négociation. La menace d'un défaut de paiement de la plus grande économie du monde avait récemment mis les marchés boursiers sous pression dans le monde entier et poussé le Dax sous son record récemment atteint de 16 331 points.

Le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy avaient annoncé samedi (heure locale) à Washington un accord provisoire. Un défaut de paiement des États-Unis est ainsi vraisemblablement évité. L'accord doit toutefois encore être approuvé par le Congrès.

L'expert Thomas Altmann de QC Partners a mis en garde contre un excès d'euphorie : "Il est encore trop tôt pour pousser un soupir de soulagement final. Mais on peut prendre une bonne respiration". Malgré l'accord, les investisseurs ne devraient pas s'attendre à un bond en avant des cours. "Car sur le marché des actions et des obligations en particulier, l'accord qui se dessine a déjà été successivement intégré dans les prix".

Selon la Maison Blanche, Biden a déclaré qu'il s'agissait d'un pas en avant important qui réduisait les dépenses tout en protégeant les programmes importants pour la population active et en renforçant l'économie pour tous. "L'accord représente un compromis, ce qui signifie que tout le monde n'obtient pas ce qu'il veut". Au cours des prochains jours, les équipes de négociation finaliseront le texte de loi. L'accord sera ensuite transmis à la Chambre des représentants et au Sénat. "J'exhorte les deux chambres à adopter l'accord immédiatement".

McCarthy a déclaré, après s'être, selon ses propres dires, entretenu par téléphone avec Biden : "Après des semaines de négociations, nous sommes parvenus à un accord de principe. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Mais je pense qu'il s'agit en principe d'un accord digne du peuple américain". Un vote à la Chambre des représentants est donc prévu pour mercredi.

Le projet doit être adopté le plus rapidement possible par les deux chambres du Congrès et signé par le président pour que la menace d'un défaut de paiement du gouvernement américain soit effectivement écartée. La ministre américaine des Finances Janet Yellen avait récemment prévenu que l'argent pourrait manquer le 5 juin. Elle avait été précédée d'un intense conflit qui avait même conduit le président américain Joe Biden à annuler des voyages à l'étranger.

Le litige avait entre-temps menacé la note de crédit des Etats-Unis. Mercredi soir (heure locale), l'agence de notation Fitch a certes maintenu la note maximale "AAA" pour la plus grande économie du monde, mais elle a abaissé la perspective de la note de crédit à "négative", de sorte qu'une rétrogradation pouvait menacer.

Le conflit de plusieurs mois avait amené les Etats-Unis au bord de l'insolvabilité. Si cela s'était effectivement produit, la crise financière mondiale qui s'en serait suivie aurait pu déclencher un fort ralentissement économique. Les Etats-Unis n'auraient alors plus été en mesure de régler une grande partie de leurs factures - des millions de personnes auraient pu perdre leur emploi par la suite.

Même si l'accord final est conclu à temps, les investisseurs n'auront pas le temps de souffler. En effet, le rapport mensuel sur l'emploi américain, deuxième événement important de la semaine, est déjà à l'ordre du jour vendredi - il constitue un facteur décisif pour la politique des taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed). Selon le compte-rendu de la dernière réunion sur les taux d'intérêt de début mai, aucune orientation claire de la politique monétaire ne se dessine actuellement. Compte tenu du net resserrement de la politique monétaire depuis mars 2022 pour lutter contre l'inflation, les observateurs s'attendent actuellement le plus à une pause dans les taux d'intérêt.

En raison de la forte hausse, on craint depuis longtemps que l'économie américaine ne tombe en récession cette année. Il y a quelques semaines encore, les turbulences du marché dues aux problèmes de plusieurs banques américaines spécialisées et régionales en raison des taux d'intérêt élevés avaient en outre inquiété les investisseurs. Celles-ci s'étaient propagées en Europe et avaient entraîné la grande banque suisse Credit Suisse dans le gouffre. De ce côté-ci de l'Atlantique, la conjoncture est également source d'inquiétude. On a ainsi appris récemment que la plus grande économie européenne, l'Allemagne, était entrée en récession au premier trimestre, à la surprise générale.

En raison de l'incertitude liée à l'inflation persistante et aux conditions conjoncturelles, les marchés des capitaux sont pris dans un large mouvement latéral depuis un certain temps déjà, a rappelé Claudia Windt de la Landesbank Helaba. C'est ce que montre également le Dax qui, après une brève phase de force et le record qui en a résulté, est rapidement retombé dans la fourchette de négociation des semaines précédentes. La situation n'est pas très différente pour l'indice phare de la zone euro, l'EuroStoxx 50 - sauf que celui-ci, contrairement à son homologue allemand, est loin d'avoir atteint son meilleur niveau. Par conséquent, outre le rapport sur l'emploi américain, plusieurs autres données conjoncturelles devraient mériter un coup d'œil.

La nouvelle semaine commence plutôt doucement, à l'exception des gros titres sur le chemin de l'accord final dans le conflit de la dette américaine : le lundi de Pentecôte, il y a certes des transactions sur le marché boursier allemand, mais pas sur d'autres bourses. New York et Londres, entre autres, bénéficient d'un week-end prolongé, et les données conjoncturelles et les rendez-vous d'entreprises importants ne sont pas non plus à l'ordre du jour.

Mardi, l'actualité s'annonce encore relativement calme. Sont annoncés entre autres les chiffres trimestriels d'Aroundtown, le spécialiste de l'immobilier commercial coté au MDax, ainsi que des données sur la confiance économique et industrielle dans la zone euro et sur la confiance des consommateurs aux États-Unis. En milieu de semaine suivront le rapport trimestriel du prestataire de services financiers Wüstenrot & Württembergische, les indices des directeurs d'achat de la Chine, un marché important pour l'Allemagne, et les prix à la consommation en Allemagne.

Jeudi, d'autres indices PMI seront publiés, ainsi que le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain, qui est un indicateur important pour le rapport sur l'emploi du gouvernement de vendredi.

Vendredi, l'agenda des nouvelles semble assez clair, à l'exception du rapport sur l'emploi américain. Chez le distributeur de produits électroniques Ceconomy, une journée sur le marché des capitaux a pu faire bouger le cours de l'action./gl/edh/men/he

--- Par Gerold Lohle, dpa-AFX ---