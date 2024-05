FRANCFORT (dpa-AFX) - Encore aujourd'hui, très peu de femmes accèdent aux plus hautes sphères des entreprises familiales allemandes. Selon une étude de la fondation Allbright à but non lucratif, la part des femmes cadres dans les 100 entreprises familiales les plus importantes en termes de chiffre d'affaires n'était que de 12,6 pour cent début mars 2024. La part des femmes a certes augmenté de quatre points de pourcentage depuis la dernière enquête réalisée il y a deux ans, mais elle reste nettement inférieure à celle des 160 entreprises de la famille Dax, où elle s'élève en moyenne à 19 pour cent. "Si les entreprises familiales veulent rester des employeurs attractifs, il est grand temps", ont commenté les directeurs de la fondation Allbright, Wiebke Ankersen et Christian Berg, en se référant aux résultats de l'étude.

"Les propriétaires des 100 plus grandes entreprises familiales commencent seulement à accorder une priorité stratégique à ce thème", ont-ils déclaré dans l'étude publiée mardi. L'égalité des chances et la diversité du management sont en revanche à l'ordre du jour depuis des années dans les entreprises familiales - la part des femmes dans les conseils d'administration des 40 poids lourds du Dax est, avec 23,7%, presque deux fois plus élevée que dans les entreprises familiales.

Plus la transparence de l'entreprise est élevée et plus l'influence d'acteurs extérieurs à la famille est importante, plus la proportion de femmes dans la direction est élevée. Dans les entreprises familiales cotées en bourse, comme Volkswagen, Henkel ou Merck, la part des femmes (19,6%) est presque deux fois plus élevée que dans les entreprises familiales non cotées en bourse (10,6%). "Jusqu'à présent, les entreprises familiales privées attachées à la tradition ont eu du mal à attirer davantage de femmes à la direction, que ce soit dans la gestion active ou dans les organes de contrôle", ont expliqué Ankersen et Berg.

Dans près de la moitié des entreprises, il y a au moins une femme dans la direction. Mais il y a encore quelques entreprises familiales avec de grandes équipes de direction dans lesquelles on ne trouve pas une seule femme, comme Fressnapf, le groupe Schwarz et Diehl. Les postes de direction importants au sein de la famille propriétaire sont toujours confiés à des hommes - seules deux des grandes entreprises familiales ont des femmes à la tête de leur direction.

Dans l'ensemble, selon la fondation Allbright, le membre moyen de la direction se montre peu diversifié. Selon cette étude, 87,4 % des membres de la direction étaient des hommes, 89 % étaient allemands, environ la moitié (49 %) avaient des études d'économie en poche et un directeur sur quinze s'appelait Stefan. Le directeur typique a en outre tendance à exiger des personnes qui lui ressemblent beaucoup. "Le changement de génération qui s'annonce dans de nombreuses familles d'entrepreneurs est une chance d'amener maintenant rapidement beaucoup plus de femmes à la direction", ont déclaré Ankersen et Berg.

La fondation germano-suédoise Allbright s'engage pour plus de femmes et de diversité dans les postes de direction de l'économie./utz/DP/zb