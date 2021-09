Première séance pour le Dax 40 élargi et rajeuni

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort inaugure lundi la nouvelle formule de son indice vedette, le Dax, dont la composition passe de 30 à 40 valeurs afin d'offrir une image rajeunie avec des valeurs montantes de l'économie allemande.

Le parquet allemand sera en effervescence pour l'ouverture des échanges à 9h00 locales (07h00 GMT): le passage au Dax 40 est une "étape historique", selon l'opérateur Deutsche Börse, et la plus importante réforme du vénérable indice lancé en 1988.

L'élargissement du Dax à quarante valeurs, comme le CAC40 français et le FTSE Mib à Milan, lui donne plus de diversité et l'aligne sur les standards internationaux.

Côté jeunes pousses, deux entreprises du numérique -le site de vente en ligne Zalando et le livreur de repas Hellofresh - intègrent l'élite boursière.

Le secteur de la santé, en pleine croissance, se renforce avec l'intégration du technicien médical Siemens Healthineers, de l'équipementier de laboratoire Sartorius et de la société de biotechnologie Qiagen.

Le groupe Symrise, producteur de parfums et d'arômes, récolte aussi les fruits de sa stratégie d'innovation et d'expansion internationale.

Mais "la vieille économie" n'a pas dit son dernier mot : Airbus entre au Dax tout comme le leader mondial de la distribution de produits chimiques Brenntag et la holding Porsche SE. Autre promu connu : l'équipementier sportif Puma retrouve son frère ennemi Adidas en première ligue boursière.

Le Dax s'offre donc un lifting mais pas de révolution et va rester dominé par l'industrie traditionnelle, notamment les poids lourds de l'automobile (Volkswagen, BMW, Daimler) ou de la chimie (BASF, Bayer, Henkel), membres historiques de l'indice.

Malgré la réforme, "l'indice manque surtout de jeunes membres issus des secteurs technologiques", notent les analystes de CMC Markets.

A Wall-Street, les géants technologiques comme Facebook, Amazon et Netflix forment le fer de lance des cotations boursières.

"Apple vaut actuellement plus en bourse que l'ensemble du Dax 40", selon CMC Markets qui y voit un symbole "du retard" pris par la bourse de la 4ème puissance économique mondiale.

Freins aux jeunes poussses ?

Le nom de Siemens apparaît même désormais trois fois. À côté de la maison-mère Siemens, pilier du Dax, la société de technologie énergétique Siemens Energy avait rejoint l'indice en mars, et est désormais flanquée de Siemens Healthineers.

Les dix nouveaux membres Dax auront un poids limité, estimé à environ 15% du nouveau Dax. Airbus à lui seul devrait en représenter environ 5%.

Toutes ces entreprises étaient auparavant côté au MDax des valeurs moyennes, qui sera ramené de 60 à 50 cotations.

Passer de 30 à 40 valeurs ne verra pas le Dax grimper en flèche car l'indice ne correspond pas à la somme des valeurs des actions le composant.

Un coefficient est appliqué à chacune des entreprises et un nouveau calcul va donc être fait diminuant la pondération des 30 valeurs historiques.

Mais à terme, le Dax devrait "s'apprécier légèrement grâce à une part relevée des entreprises de croissance", selon Michael Bissinger, analyste chez DZ Bank.

Les dix actions entrantes profiteront également d'un effet d'aubaine qui devrait entraîner leur hausse.

Aspect complémentaire de cette réforme du Dax, de nouvelles règles de gouvernance sont entrées en vigueur dans la foulée du scandale Wirecard et de la faillite retentissante de cette entreprise de paiements en ligne en juin 2020.

Cette start-up de la finance était entrée triomphalement au Dax à peine deux ans auparavant.

Désormais, les candidats au Dax doivent présenter deux ans de bilan opérationnel positif (Ebitda) et un niveau minimal de liquidité.

Au risque de laisser filer de futures stars ? Ainsi, la société allemande Biontech, co-développeuse avec Pfizer d'un des premiers vaccins contre le Covid-19, a choisi - comme beaucoup de licornes européennes - de s'introduire au Nasdaq en octobre 2019.

Elle n'avait à l'époque jamais réalisé de bénéfices. Grâce à la réussite du vaccin, son cours a été multiplié par six en un an et le jeune laboratoire, devenu profitable en 2021, est l'une des biotechs les plus prometteuses.

afp/al