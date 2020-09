Quels sont les meilleurs marchés européens pour jouer un vaccin Covid-19 ?

On peut raisonnablement penser que les nouvelles concernant les vaccins Covid-19 vont se densifier à mesure que les programmes de développement en cours - et ils sont nombreux – vont toucher au but. Si tel est le cas, UBS estime que c'est le marché allemand qui offre la meilleure sensibilité, devant la Finlande, la Norvège, le Danemark et la France. Mieux vaut éviter en revanche la Belgique et l'Espagne, dont le levier est médiocre.

Sensibilité des marchés européens aux bonnes nouvelles sur les vaccins (performance relative moyenne sur deux jours).

Pour s'exposer à ces marchés, vous pouvez par exemple utiliser des ETF centrés sur l'Allemagne, en particulier un support très liquide comme l'iShares Core Dax, voire l'Amundi ETF DAX. De nombreux autres fonds indiciels en actions allemandes sont accessibles, en voici une liste non exhaustive.

Pour les marchés scandinaves, plusieurs produits existent aussi, mais il peut être opportun de diversifier son risque entre plusieurs pays. Pourquoi pas avec le Xtrackers MSCI Nordic, qui offre une exposition à 66 grandes entreprises basées en Suède, Norvège, Finlande et Danemark. Là aussi, d'autres supports existent.

Depuis le 1er janvier, les marchés allemand et scandinave surperforment déjà (Source Zonebourse)