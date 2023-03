Regain de tensions en Bourse sur les banques européennes

Paris (awp/afp) - Les banques européennes étaient de nouveau chahutées en Bourse mercredi, entraînant l'ensemble des indices européens, avec de nouvelles craintes sur les éventuelles répercussions des faillites d'établissements aux Etats-Unis.

Credit Suisse, une des banques perçues comme les plus fragiles en Europe, plongeait de 9,15% et touchait un nouveau point bas historique vers 09H45 GMT. En France, BNP Paribas chutait de 6,81% et Société Générale de 5,99%.

Le patron du principal actionnaire de l'établissement suisse, la Banque nationale saoudienne a indiqué dans une interview à Bloomberg TV qu'il ne comptait "absolument pas" aider Credit Suisse dans le cas d'une nouvelle demande de liquidité "pour plusieurs raisons au-delà de celles qui sont réglementaires et statutaires".

Les principaux indices européens perdaient entre 1,25% à Londres et 1,85% à Paris alors qu'ils n'avaient ouvert qu'en légère baisse.

Ailleurs en Europe, Unicredit perdait 4,78%, Banca Sabadell 4,92%, Commerzbank 4,52%.

Après avoir été en grande difficulté vendredi et lundi, la plupart des établissements bancaires européens ont repris un peu de couleur mardi et leur cours ont rebondi, tout en restant très inférieur à celui de jeudi à la clôture.

Les investisseurs s'inquiètent des risques de contagion après la faillite de plusieurs établissements américain, dont la Sillicon Valley Bank, et ce en dépit des mesures prises par les autorités américaines et des assurances données par les dirigeants européens.

