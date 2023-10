WALLDORF (dpa-AFX) - Le plus grand fabricant de logiciels d'Europe, SAP, estime être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels après avoir enregistré une nette croissance au troisième trimestre, notamment dans le secteur prometteur du cloud. Le président de l'entreprise, Christian Klein, s'attend à une augmentation du chiffre d'affaires et à une nette hausse du bénéfice d'exploitation malgré les conditions économiques difficiles et les tensions géopolitiques croissantes. Le résultat avant intérêts et impôts, corrigé des effets exceptionnels, devrait augmenter de 8 à 12 pour cent en 2023 par rapport à la valeur de l'année précédente, pour atteindre 8,65 milliards d'euros à 8,95 milliards d'euros, a fait savoir le groupe mercredi soir après la clôture de la bourse américaine. Les actions SAP négociées à New York ont fortement progressé après l'annonce des chiffres et la confirmation des perspectives.

En ce qui concerne les ventes de cloud et de logiciels, Klein vise une valeur comprise entre 27,0 milliards d'euros et 27,4 milliards d'euros, corrigée des conséquences de l'euro fort en comparaison annuelle, ce qui représenterait un taux de croissance de six à huit pour cent corrigé des effets de change. L'augmentation devrait être nettement plus élevée dans le domaine du cloud, l'activité d'avenir déclarée par la direction de SAP. Alors que Klein avait dû faire marche arrière cet été, les prévisions ont été confirmées cette fois-ci. Après correction des effets de change, le chiffre d'affaires du cloud devrait se situer dans une fourchette de 14,0 à 14,2 milliards d'euros, soit 23 à 24% de plus qu'en 2022.

L'activité cloud est l'activité d'avenir déclarée de la société de Walldorf. Les clients qui utilisent des logiciels SAP basés sur le cloud paient un montant moins élevé sur une durée de trois ans en général - mais restent ensuite souvent clients plus longtemps, car sans contrat, ils ne peuvent plus utiliser le logiciel. Le chiffre d'affaires est donc plus facile à planifier pour SAP que dans le secteur des licences, où le logiciel est vendu pour un paiement unique élevé. En revanche, SAP réduit petit à petit l'activité lucrative des licences logicielles contre un paiement unique élevé. C'est ainsi que les chiffres d'affaires plus prévisibles des abonnements au cloud et de la maintenance des logiciels sous licence devraient représenter cette année 82 % des recettes totales, soit une augmentation d'environ 3 points de pourcentage.

Ce changement s'est toutefois fait récemment et régulièrement au détriment de la marge. Cela devrait cesser cette année, car en 2023, le bénéfice opérationnel devrait augmenter plus fortement que le chiffre d'affaires. La consolidation des propres centres de données et l'amélioration de la rentabilité de l'activité cloud porteraient ainsi enfin leurs fruits. En bourse, ce cours a été récemment honoré. Après avoir été l'un des plus gros perdants du Dax en 2022 avec une décote de 23%, le titre a augmenté d'un quart cette année. Avec une valeur boursière de 150 milliards d'euros, SAP est de loin le groupe allemand le mieux valorisé.

Au cours des trois mois qui se sont achevés fin septembre, le chiffre d'affaires a augmenté de quatre pour cent pour atteindre un peu plus de 7,7 milliards d'euros - après correction des effets de change, la hausse a été de neuf pour cent. Les ventes de cloud ont augmenté de 23% à 3,47 milliards d'euros après ajustement. SAP est ainsi resté un peu en deçà des attentes des experts, mais a pu accélérer nettement sa croissance par rapport au deuxième trimestre. En revanche, le résultat opérationnel s'est avéré meilleur que ce que les analystes avaient prévu. Après correction des effets de change, le bénéfice opérationnel a augmenté de 16 pour cent pour atteindre près de 2,3 milliards d'euros. Au final, le groupe a gagné 1,7 milliard d'euros, soit 34 pour cent de plus qu'il y a un an.

"Nos résultats du troisième trimestre sont une nouvelle preuve que nous sommes entrés dans la prochaine phase de notre transformation", a déclaré Klein. "Nous avons accéléré la croissance du cloud dans l'ensemble de notre portefeuille". En outre, les marges de l'activité ont nettement augmenté, a-t-il ajouté. Outre l'accent mis sur le cloud, l'engouement du secteur pour l'intelligence artificielle est également au premier plan. SAP a récemment annoncé de nouveaux investissements et présenté son assistant IA appelé Joule. Klein avait récemment laissé entendre qu'il envisageait des hausses de prix allant jusqu'à 30 pour cent pour les programmes enrichis en IA./zb/he