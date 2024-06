(nouveau : cours, experts et plus de détails et de contexte)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les investisseurs se sont montrés presque euphoriques jeudi après le salon annuel des clients de SAP. Le titre du poids lourd a été le plus grand gagnant de l'indice directeur Dax, avec une hausse de 5 pour cent à 180 euros. Il ne leur manquait que deux pour cent et demi pour atteindre un autre record. Le précédent record de 184,48 euros date de fin mars.

Le plus grand éditeur de logiciels d'Europe a atténué les inquiétudes des investisseurs concernant la morosité actuelle du secteur. Il y a actuellement un environnement un peu plus faible dans certains domaines, a reconnu le directeur commercial Scott Russell mercredi soir lors d'une séance de questions-réponses avec des analystes au salon de la clientèle Sapphire à Orlando (Floride). Malgré cette faiblesse isolée, les budgets informatiques des clients continuent d'augmenter, a-t-il ajouté. Le directeur financier Dominik Asam a ajouté qu'à l'heure actuelle, l'activité des produits de base est plutôt stable.

Pour l'expert Charles Brennan de la banque d'investissement Jefferies, l'accélération de la croissance et l'augmentation des marges annoncées jusqu'en 2027 font de SAP une "valeur refuge" dans une conjoncture économique et un secteur des logiciels incertains. Selon lui, les actions devraient regagner le terrain perdu. La semaine dernière, le cours de SAP était tombé à un plus bas de plusieurs semaines.

SAP veut encore accélérer la croissance de son chiffre d'affaires après 2025 et jusqu'en 2027, écrit l'analyste Nay Soe Naing de la banque Berenberg. Avec ces perspectives encourageantes, l'éditeur de logiciels a dépassé les attentes du marché à moyen terme. En termes de croissance à plus long terme, SAP mise avant tout sur l'activité cloud, vers laquelle de nouveaux clients devraient se tourner. Mais SAP veut également gagner davantage d'argent avec des offres liées à l'intelligence artificielle, selon l'expert.

Depuis le début de l'année, l'action SAP a progressé de près de 30 %. Seules les actions de Siemens Energy, Rheinmetall et Commerzbank ont été encore plus fortes cette année dans le Dax.

Avec une valeur boursière d'environ 220 milliards d'euros, SAP est de loin l'entreprise la plus précieuse du Dax. L'action a donc un poids important dans l'indice, les gains de cours aident donc aussi le Dax à progresser. Jeudi matin, il ne lui manquait plus qu'un demi pour cent pour atteindre son plus haut niveau.