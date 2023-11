FRANCFORT (dpa-AFX) - Après une forte progression, les actions de SAP ont perdu un peu de leur élan ce jeudi. Sur la plateforme Tradegate, elles ont cédé 0,4 pour cent à 140,56 euros par rapport à la clôture Xetra de la veille. Après un rallye des cours de plus de 11 pour cent en novembre, elles avaient alors atteint leur plus haut niveau depuis le record de septembre 2020 - et l'avaient manqué de peu.

Les actions du poids lourd de l'indice directeur Dax ont pu profiter d'une nouvelle réglementation de la Bourse allemande. Au printemps, la limite d'écrêtement pour les indices Dax sera relevée de 10 % à 15 %. Jusqu'à présent, les pondérations plus élevées de l'indice étaient limitées à 10 %. En cas de hausse du cours des actions des poids lourds, cela freinait l'évolution de l'indice directeur et de la valeur concernée.

SAP a actuellement une valeur de marché d'un peu plus de 173 milliards d'euros et une pondération élevée dans l'indice directeur. Un relèvement de la limite d'écrêtement de 10 à 15 pour cent donnerait donc à l'action une plus grande marge de manœuvre en termes de pondération. Les fonds d'actions qui répliquent le Dax devront alors acheter des parts de SAP afin de refléter à nouveau l'entreprise de manière proportionnelle. Cela devrait créer une demande supplémentaire sur le marché pour les titres du développeur de logiciels./bek/la/men