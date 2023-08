FRANCFORT (dpa-AFX) - Les poids lourds de la bourse allemande ressentent de plus en plus la faiblesse de la conjoncture mondiale et les prix élevés de l'énergie dans le pays. Certes, les groupes du Dax ont en partie atteint des records de chiffre d'affaires et de bénéfice au deuxième trimestre, comme le montre une évaluation du cabinet d'audit et de conseil EY, dont l'agence de presse allemande a eu connaissance. La croissance a toutefois ralenti et est restée inférieure au taux d'inflation de plus de six pour cent.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,1 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre environ 446,2 milliards d'euros, soit la valeur la plus élevée pour un deuxième trimestre depuis le début de l'évaluation en 2014. Le résultat d'exploitation (Ebit) des 40 groupes s'est amélioré au total de 2,7 pour cent pour atteindre près de 40,5 milliards d'euros - c'est la deuxième valeur la plus élevée pour un deuxième trimestre. Vingt-deux entreprises ont augmenté leur bénéfice, tandis que 18 ont signalé une baisse.

"Après une année précédente très forte, l'air est maintenant devenu très rare pour de nombreuses entreprises", a déclaré Henrik Ahlers, président du directoire d'EY Allemagne. "Il est de plus en plus difficile de maintenir le niveau élevé de bénéfices atteint, de nombreuses entreprises ressentent de plus en plus fortement la faiblesse de l'évolution conjoncturelle". De plus, la croissance du chiffre d'affaires est plus qu'absorbée par l'inflation toujours élevée, "de sorte que nous sommes déjà souvent confrontés de facto à une croissance négative".

Dernièrement, ce sont surtout les entreprises chimiques qui ont fait état d'une baisse de la demande et ont corrigé leurs attentes à la baisse. En revanche, les groupes automobiles allemands ont profité de la diminution de la pénurie de puces et des prix élevés. "Mais le vent souffle aussi de plus en plus sur le secteur automobile", a déclaré Mathieu Meyer, partenaire d'EY. Compte tenu de l'inflation élevée, des inquiétudes croissantes concernant la conjoncture et de la hausse des taux d'intérêt, les clients sont moins enclins à acheter.

Selon les données, les groupes automobiles allemands comptent une fois de plus parmi les entreprises les plus rentables au deuxième trimestre. Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW occupent respectivement la première, la troisième et la quatrième place du classement avec un bénéfice d'exploitation de 5,6 milliards d'euros, 5,0 et 4,3 milliards d'euros. Deutsche Telekom arrive en deuxième position avec 5,2 milliards d'euros /mar/DP/mis.