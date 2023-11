FRANCFORT (dpa-AFX) - D'un point de vue statistique, les chances de voir le marché boursier allemand continuer à progresser cette semaine sont bonnes. Au cours des dix dernières années, le mois de novembre a été réjouissant du point de vue des investisseurs, puisque le Dax a progressé en moyenne de trois pour cent et demi. La baisse moyenne des mois de novembre marqués par des pertes était raisonnable.

Cette année aussi, le mois de novembre a bien commencé, le Dax a atteint jeudi son plus haut niveau depuis quatre semaines. La Commerzbank attribue cela aux "données trimestrielles largement accueillies positivement et à l'optimisme sur les taux d'intérêt aux États-Unis".

Les attentes en matière de taux d'intérêt sur les marchés financiers se sont récemment quelque peu détendues. En conséquence, le rendement des obligations d'État américaines à dix ans est par exemple passé d'un pic de cinq pour cent à moins de quatre pour cent et demi, son niveau le plus bas depuis fin septembre. "L'apaisement des inquiétudes concernant les taux d'intérêt a soutenu non seulement les obligations d'État, mais aussi, de manière générale, les actifs à risque comme les actions (...)", explique l'analyste Christian Apelt de la Landesbank Helaba.

Les inquiétudes concernant les taux d'intérêt sont toutefois loin d'avoir disparu. Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, vient de préciser que l'on n'hésiterait pas à relever à nouveau les taux d'intérêt si cela s'avérait nécessaire. La Réserve fédérale (Fed) n'est donc pas encore totalement convaincue d'avoir suffisamment resserré sa politique monétaire.

Les acteurs du marché devraient donc attendre avec impatience les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'octobre, qui seront à l'ordre du jour mardi. L'économiste Edgar Walk de la banque Metzler a parlé d'une "demande macroéconomique incroyablement forte". Il existe donc un risque que l'inflation aux Etats-Unis soit plus élevée que prévu. Dans ce cas, les attentes des investisseurs en matière de taux d'intérêt pourraient à nouveau augmenter - et peser sur les cours des actions.

Mais si les cours des bourses continuaient à augmenter, cela pourrait devenir un phénomène naturel. En effet, la fin de l'année approche à grands pas et le Dax est en bonne position avec une hausse d'environ 10 % depuis le début de l'année.

Si les cours continuent à grimper, la pression sur les acteurs du marché qui n'ont pas encore investi devrait augmenter pour qu'ils ne ratent pas complètement le train - et qu'ils montent tardivement à bord. "Dans le Dax, (...) quelque chose auquel plus personne ne croyait a pu être lancé : le rallye de fin d'année", écrivait récemment le stratège Jürgen Molnar du courtier Robomarkets. Ce ne serait pas la première fois.

La saison des rapports trimestriels touche à sa fin et ne devrait plus donner d'impulsions majeures au marché global. La semaine prochaine, des groupes renommés du Dax seront à nouveau à l'ordre du jour avec Porsche Automobil Holding, RWE, Infineon, Siemens et Siemens Energy. En outre, de nombreuses entreprises de deuxième et troisième rangs se pencheront sur leurs comptes./bek/ajx/mis

--- Par Benjamin Krieger, dpa-AFX ---