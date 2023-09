Spinneys Dubai LLC, le franchisé de la chaîne de supermarchés aux Émirats arabes unis et à Oman, prévoit une introduction en bourse de l'entreprise au cours du deuxième trimestre 2024, ont déclaré trois sources ayant une connaissance directe du dossier.

Albwardy Investment, propriétaire à 100 % de la franchise, a engagé Rothschild & Co pour le conseiller sur le projet d'introduction en bourse, ont indiqué les sources, qui ont requis l'anonymat car les projets ne sont pas publics.

Elle a invité les banques cette semaine à se présenter pour participer à l'offre, qui devrait représenter jusqu'à 30 % de la société, ont ajouté les sources.

Spinneys, Albwardy et Rothschild n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'introduction en bourse de Spinneys Dubaï, prévue sur le marché financier de Dubaï, viendrait s'ajouter au secteur régional de la distribution alimentaire, petit mais en pleine expansion.

Americana Restaurants, le franchisé pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord des restaurants rapides KFC et Pizza Hut, ainsi qu'un vendeur de produits surgelés, a fait ses débuts lors d'une double cotation à Abu Dhabi et à Riyad en décembre.

Lulu Group, un exploitant d'hypermarchés et de centres commerciaux, prévoit son introduction en bourse au cours du premier semestre 2024, a déclaré son président au début du mois, ajoutant qu'il avait engagé Moelis & Co pour le conseiller, ce qui confirme un rapport de Reuters datant d'octobre 2022.

L'activité d'introduction en bourse dans le Golfe devrait reprendre après un ralentissement par rapport à l'année exceptionnelle 2022, au cours de laquelle l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été en tête des nouvelles cotations, levant près de 22 milliards de dollars, soit plus de la moitié du total de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique au sens large, d'après les données de Dealogic.

Les entreprises du Moyen-Orient ont tout de même levé 5,3 milliards de dollars au cours du premier semestre de cette année grâce à 23 introductions sur le marché.

Spinneys Dubai exploite plus de 65 magasins dans les Émirats arabes unis, selon son site web. En outre, elle exploite au moins sept magasins à Oman, selon le site web d'Albwardy.

Albwardy, qui affirme avoir un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 milliard de dollars, possède également les droits de franchise de la chaîne de supermarchés britannique haut de gamme Waitrose.

Fondée au milieu des années 1970, elle possède un portefeuille de produits d'accueil qui comprend plusieurs hôtels Four Seasons et des investissements dans la distribution de produits alimentaires, dont Nestlé EAU.

Les autres secteurs du portefeuille d'Albwardy sont l'industrie et l'ingénierie, le commerce et l'assurance, l'agroalimentaire et l'immobilier. (Rédaction : Yousef Saba ; édition : Barbara Lewis)