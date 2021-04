New York (awp/afp) - Le Dow Jones et le S&P 500 ont atteint de nouveaux records vendredi à la clôture de Wall Street, profitant de bons résultats trimestriels et de données laissant envisager un fort redémarrage de l'économie américaine.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a gagné 0,48% à 34.200,67 points et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,36% à 4.185,47 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 0,10% à 14.052,34 points.

afp/rp