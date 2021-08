A Wall Street, double record pour le Dow Jones et le S&P après l'emploi US

New York (awp/afp) - Les indices Dow Jones et S&P 500 ont conclu sur des records vendredi à la Bourse de New York, en progressant légèrement après les robustes chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour juillet. Le Nasdaq s'est replié.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a avancé de 0,41% à 35.205,06 points, un sommet par rapport à son précédent record de fin juillet. L'indice élargi S&P 500 a inscrit quelques points le menant à un nouveau record après celui de la veille à 4.436,55 points (+0,17%). Le Nasdaq, à forte concentration technologique, a reculé de 0,40% à 14.835,76 points.

afp/rp