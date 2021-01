A Wall Street, le Dow Jones chute de 2% en pleine frénésie spéculative

Graphique DJ INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DJ INDUSTRIAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Palmarès DJ INDUSTRIAL MCDONALD'S CORPORATION 207.095 0.13% APPLE INC. 132.065 -3.67% DOW INC. 52.375 -3.69% JOHNSON & JOHNSON 162.74 -3.80% 3M COMPANY 176.065 -4.01% CHEVRON CORPORATION 85.365 -4.11% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.