A Wall Street, le Dow Jones finit proche de l'équilibre

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu prudemment mercredi une séance en dents de scie, sous l'influence des tensions politiques au Congrès, de la poursuite de la campagne de vaccination contre le coronavirus et de l'approche de la saison des résultats à Wall Street.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a clôturé proche de l'équilibre (-0,03%) à 31.060,47 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a affiché un progrès de 0,43% à 13.128,95 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,23%, à 3.809,84 points.

afp/rp