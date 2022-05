New York (awp/afp) - La Bourse de New York étendait ses pertes lundi, plombées par les valeurs technologiques du Nasdaq, qui lâchait plus de 3,75% en milieu de séance.

A 15H30 GMT, l'indice Dow Jones reculait de presque 2%, le Nasdaq de 3,75% et le S&P 500 de 2,45%. "Les investisseurs continuent de lutter avec une série de vents contraires et attendent un chiffre clé d'inflation cette semaine" aux Etats-Unis, indiquaient les analystes de Schwab.

afp/rp