New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, le Nasdaq à forte coloration technologique, chutant de 1,03% à 13.614,51 points, son plus fort repli en trois semaines.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 0,07% à 34.576,98 points. Le S&P 500 a abandonné 0,36% à 4.192,85 points.

afp/rp