A Wall Street, le Nasdaq chute de 4%, le S&P 500 en zone de correction

New York (awp/afp) - La Bourse de New York creusait ses pertes lundi, l'indice Nasdaq, à dominante technologique, lâchant plus de 4% à la mi-séance tandis que le S&P 500 entrait en zone de correction.

A 17H00 GMT, l'indice Dow Jones perdait 2,40% à 33.449,39 points. L'indice élargi S&P 500 lâchait 3,04% à 4.264,31 points, et était de 11,2% en dessous de son sommet de début janvier, ce qui le plaçait en zone de correction. Volatil, le Nasdaq s'inscrivait en repli de 3,72% à 13.257,13 points après avoir glissé de plus de 4%.

Les Bourses européennes quant à elles ont fini dans la tourmente, affectées par l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine et avant une réunion monétaire de la Fed, la Réserve fédérale américaine.

afp/rp