New York (awp/afp) - Le Nasdaq, indice à forte coloration technologique de la Bourse de New York, a nettement reculé lundi dans un marché de plus en plus préoccupé par la hausse des taux sur les obligations américaines à 10 et 30 ans.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Nasdaq a perdu 2,46% à 13.533,05 points et l'indice élargi S&P 500 est tombé de 0,78% à 3.876,47 points. Le Dow Jones a en revanche grappillé 0,09% à 31,522,09 points.

afp/rp